Sataniści zmierzają do Krakowa?! Tak sprawę komentują władze miasta!

Nie da się ukryć, że w ostatnich tygodniach o Krakowie mówi się wyjątkowo dużo w przestrzeni publicznej. Dzieje się tak ze względów stricte politycznych - W Radzie Miasta ma miejsce spór, który doprowadził do organizacji w stolicy województwa małopolskiego referendum. Za pomysłem stoi organizacja ReferendumKRK, określana jako "obywatelska inicjatywa mieszkanek i mieszkańców Krakowa" - to ona domaga się, aby w drodze głosowania zadecydować o tym, czy obecny prezydent Krakowa, Aleksander Miszalski, wciąż powinien sprawować swoją funkcję.

Referendum zaplanowane jest na niedzielę 24 maja, nieoczekiwanie w jego kontekście zaczęto teraz mówić o zaskakującym wydarzeniu, które rzekomo ma zostać w Krakowie zorganizowane - i to dosłownie na moment przed budzącym tak duże emocje głosowaniem...

Zjazd Satanistów w Krakowie?! Zaskakujące doniesienia

Mowa o konwencie, który miałby się odbyć pod nazwą Satanic Convent 2026. Lokalne media już od kilku dni przekazują informację o tym, jakoby miał się on odbyć w Krakowie, a dokładniej w tamtejszym Centrum Kongresowym ICE Kraków. Informację na ten temat przekazywali także znani w Polsce działacze, w większości kojarzeni z partią Prawo i Sprawiedliwość, by wskazać radną Krakowa, Panią Barbarę Nowak.

Ta już w sobotę na swoich kontach w portalach społecznościowych wrzuciła rzekome logo Satanic Convent 2026, a całość podpisała słowami: "Oto wizytówka Miszalskiego. Prezydenta spod ośmiu gwiazdek. Wydarzenie jest organizowane w ICE, które jest własnością miasta".

Z racji coraz większego rozgłosu, także wokół samego obiektu ICE, na sytuację zdecydowali się zareagować zarządzający nim. Także w mediach społecznościowych Centrum Kongresowego pojawiło się oświadczenie dementujące rzekomą organizację na jego terenie takiego wydarzenia, jak "konwent satanistów". Głos w sprawie zabrał także Urząd Miasta, wskazując pojawiające się w przestrzeni publicznej doniesienia jako na przykład dezinformacji.

Zarówno Centrum Kongresowe ICE Kraków, jak i jego operator – Agencja Rozwoju Miasta Krakowa (ARMK) stanowczo zaprzeczają, aby wydarzenie o takim charakterze było planowane lub miało się odbyć w ICE Kraków przy ul. Marii Konopnickiej 17. Jak podkreślono w oficjalnym komunikacie ICE Kraków, wydarzenie to 'nigdy nie znajdowało się w planach ani rezerwacjach obiektu'. ARMK potwierdza również, że nie została zawarta żadna umowa z organizatorami rzekomego wydarzenia, a Centrum Kongresowe ICE Kraków nie ma z nim żadnego związku. Źródłem dezinformacji było m.in. błędne wskazanie adresu ICE Kraków w zewnętrznych serwisach internetowych, co doprowadziło do powielania niezweryfikowanych informacji w debacie publicznej. W ostatnich dniach fałszywe doniesienia były rozpowszechniane również przez osoby publiczne, co dodatkowo zwiększyło ich zasięg i wywołało obawy mieszkańców - podał Urząd Miasta Kraków.

