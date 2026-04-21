Burza po ataku szefa PKOl na Donalda Tuska! Jest reakcja ze służb. "Kłamie i manipuluje"

Radosław Piesiewicz w sprawie problemów Zondacrypto skrytykował Donalda Tuska i polski rząd.

Prezes PKOl podkreślał, że służby od pół roku nie odpowiedziały na pismo komitetu.

"Piesiewicz kłamie i manipuluje" - brzmi odpowiedź z ministerstwa zajmującego się służbami.

Radosław Piesiewicz zwołał w poniedziałek specjalną konferencję, na której odniósł się do problemów giełdy Zondacrypto, sponsora generalnego PKOl. Podkreślił, że na razie nie ma podstaw do rozwiązania umowy sponsorskiej, a wszelkie zobowiązania były wypełniane. Głównodowodzący komitetu zdaje sobie jednak sprawę z trudnej sytuacji, którą obarczył także Donalda Tuska i ABW!

- Nikt z żadnych służb, począwszy od ABW i innych, nie przekazał nam informacji, nie zaprosił na spotkanie i myślę, że tutaj to jest pokazanie, że państwo polskie po prostu nie działa w tym kontekście. Jeżeli możemy sobie wyobrazić, że premier kraju, czy ABW, czy inne agencje mają informacje na temat rzekomych wpływów rosyjskich na giełdę, czy na jakiegokolwiek innego sponsora, to liczyłbym na to, że wysyłając pismo zostaniemy w jakikolwiek sposób poinformowani - narzekał prezes PKOl w sprawie pisma, jakie skierowano do ABW 17 października, przed podpisaniem umowy z Zondacrypto.

Reakcja polskiego rządu była błyskawiczna.

„Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosław Piesiewicz kłamie i manipuluje” - rozpoczął swój wpis na platformie X Jacek Dobrzyński, rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych.

Zaznaczył też, że w piśmie nie było zapytania konkretnie o firmę Zondacrypto ani o żadną inną związaną z kryptowalutą. Potwierdził to też sam minister Tomasz Siemoniak, który stwierdził również na platformie X: „Manipulacje prezesa PKOl. Nigdy nie zapytał ABW o firmę Zondacrypto”.

„Co ciekawe Piesiewicz na konferencji prasowej sam stwierdził, że już 5 dni później (najwyraźniej nie czekając na odpowiedź ABW) - 22 października 2025 roku - ogłoszono współpracę z firmą Zondacrypto” - zauważył Dobrzyński, który wyjaśnił że w piśmie PKOl znalazł się kontakt do sekretarza generalnego, z którym skontaktowali się funkcjonariusze ABW.

„Po przedstawieniu oferty sekretarz generalny zobowiązał się do wskazania dogodnego dla PKOl terminu, a następnie nie reagował na kolejne próby kontaktu ze strony funkcjonariuszy ABW. Panie Piesiewicz, kłamstwo ma krótkie nóżki” - zakończył Dobrzyński, zamieszczając zdjęcie omawianego pisma.

Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosław Piesiewicz kłamie i manipuluje.W piśmie z 17 października 2025 roku skierowanym do ABW, PKOl nie pyta o firmę Zondacrypto ani o kryptowaluty. Informuje jedynie, że „rozpatrywane jest nawiązanie współpracy z podmiotami… pic.twitter.com/RA1UsSt2QW— Jacek Dobrzyński (@JacekDobrzynski) April 20, 2026

Szef PKOl odpowiada

Niedługo później za pośrednictwem tego samego serwisu jemu oraz Siemoniakowi odpisał Piesiewicz. Podkreślił, że dokładnie to samo pismo cytował i pokazywał na konferencji.

„Dziękuję za potwierdzenie, że prosiliśmy Państwa o informację i szkolenie. Teraz proszę pokazać opinii publicznej, co ABW zrobiło, by przekazać narodowemu komitetowi informacje, które już ponoć wówczas Państwo posiadaliście. Albo nawet tuż po ogłoszeniu współpracy z Zondacrypto. Będę wdzięczny za upublicznienie także korespondencji ze strony służb, skoro zarzuca mi Pan kłamstwo. Proszę pokazać, jak sprawnie działają organy Państwa” - napisał do Dobrzyńskiego.

Z kolei zwracając się do samego ministra, dodał: „Proszę pokazać, co w tej sprawie zrobiło ABW, skoro od października miało informacje? Jakieś pismo? Zaproszenie na spotkanie? Teraz się obudziliście? Po pół roku? Dodam tylko, że piszą do nas także inne podmioty, które powinny zwrócić uwagę podległych Panu służb. Pytanie - czy służby działają w ochronie Państwa, czy jedynie na zlecenie polityczne”.