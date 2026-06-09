Maja Chwalińska zostanie honorową obywatelką? Jest jeden warunek

Po wzruszającym powrocie do Dąbrowy Górniczej, Maja Chwalińska stoi przed szansą na prestiżowe uhonorowanie od swojego rodzinnego miasta.

Władze Dąbrowy Górniczej poważnie rozważają przyznanie jej tytułu Honorowej Obywatelki, ale ostateczna decyzja zależy od zgody samej tenisistki.

Sprawdź, czy młoda gwiazda dołączy do elitarnego grona zaledwie dwunastu osób i czy miejskie korty zyskają jej imię.

Prezydent miasta stawia sprawę jasno

Sukces 24-letniej finalistki wielkoszlemowego French Open nie przeszedł bez echa w jej rodzinnym mieście. To właśnie w Dąbrowie Górniczej Maja Chwalińska dorastała i stawiała pierwsze kroki na korcie. Teraz, po jej spektakularnym występie, mieszkańcy domagają się jej uhonorowania. Głos w tej sprawie zabrał prezydent miasta, Marcin Bazylak, który potwierdził, że pomysł jest traktowany bardzo poważnie. Decyzja zależy już tylko od samej tenisistki.

- Są takie głosy od mieszkańców i bardzo poważnie się nad tym zastanawiamy. Musimy jednak porozmawiać z samą zainteresowaną, czy byłaby chętna przyjąć taki tytuł i czy wyraziłaby na to zgodę - mówi w rozmowie z Radiem Eska prezydent Dąbrowy Górniczej, Marcin Bazylak.

Przeczytaj także: Niespodzianka po powrocie do Polski. Maja Chwalińska nie mogła powstrzymać łez!

Prezydent dodaje, że jeśli tenisistka zgodzi się przyjąć wyróżnienie, będzie to wydarzenie bezprecedensowe.

- Jeśli tak, to jak najbardziej przedstawię radnym Rady Miejskiej projekt odpowiedniej uchwały. Jeżeli wyrazi zgodę, Maja będzie najmłodszym honorowym obywatelem w historii naszego miasta - podkreśla Bazylak.

Dołączy do elitarnego grona? Korty też zyskają patronkę

Tytuł Honorowego Obywatela Dąbrowy Górniczej to niezwykle prestiżowe wyróżnienie. W ponad 110-letniej historii miasta dostąpiło go zaledwie 12 osób. Do tej pory jedyną postacią ze świata sportu w tym elitarnym gronie jest legendarny kierowca rajdowy Sobiesław Zasada, który otrzymał tytuł w 2023 roku, w dniu swoich 95. urodzin.

Zobacz też: Polityk Lewicy pokazał zdjęcie z Mają Chwalińską. Pod wpisem rozpętała się burza

To jednak nie koniec pomysłów na uhonorowanie Mai Chwalińskiej. Do dąbrowskiej Rady Miejskiej wpłynął już oficjalny wniosek dwojga radnych. Chcą oni, aby korty tenisowe w Parku Zielona, gdzie sportsmenka zaczynała swoją przygodę ze sportem, otrzymały jej imię.

29

MAJA CHWALIŃSKA O SZALEŃSTWIE PO FINALE ROLANDA GARROSA | CO Z DZIKĄ KARTĄ NA WIMBLEDONIE?