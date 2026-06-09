Niespodzianka po powrocie do Polski. Maja Chwalińska nie mogła powstrzymać łez!

Kamil Heppen
Kamil Heppen
2026-06-09 8:39

Maja Chwalińska po fantastycznym turnieju Roland Garros wróciła już do Polski, gdzie jest witana jak prawdziwa bohaterka. Nie tylko na lotnisku w Warszawie - niespodzianka w rodzinnej Dąbrowie Górniczej całkowicie ją poruszyła! Wzruszona tenisistka dała temu wyraz w mediach społecznościowych, do których wróciła po zamierzonej przerwie.

  • Sensacyjna finalistka Roland Garros 2026 jest już w Polsce.
  • Maja Chwalińska dopiero oswaja się z nagłą popularnością, jaką przyniósł jej życiowy występ w Paryżu.
  • Tenisistka wzruszyła się na widok specjalnego muralu na jej cześć powstałego w rodzinnej Dąbrowie Górniczej.

Maja Chwalińska wróciła do Polski i nie mogła powstrzymać łez na widok wyjątkowej niespodzianki

Po finale Roland Garros Maję Chwalińską czeka zupełnie nowa rzeczywistość. Nieznana szerzej tenisistka, która nigdy wcześniej nie była w pierwszej setce rankingu WTA, z miejsca stała się światową gwiazdą. Nagła popularność dopiero do niej dochodzi, co widać po powrocie do Polski. Po wylądowaniu w Warszawie Chwalińska była zaskoczona, że jej finał transmitowano nawet w kinach. A był to dopiero początek czekających na nią niespodzianek.

Tak naprawdę mieszka Maja Chwalińska. Jej mieszkanie może zaskakiwać

Maja Chwalińska
Galeria zdjęć 20

Chyba wszyscy wiedzą już o strategii naszej tenisistki, która w trakcie ważnych turniejów odcina się od mediów społecznościowych. Było tak na Wimbledonie 2022, gdy debiutowała w imprezie Wielkiego Szlema, i było tak samo w drodze do finału Roland Garros 2026. Po turnieju Chwalińska wróciła do aktywności i szczególnie wzruszyła się gestem z rodzinnej Dąbrowy Górniczej!

Popularny grafficiarz "Kawu" przygotował dla tenisistki specjalny mural na kortach, na których zaczynała grać w tenisa. Dziś to miejsce popada w ruinę, a mieszkańcy chcą wykorzystać sukces Dąbrowianki, aby uchronić tę przestrzeń przed planowaną inwestycją.

Dziękuję - zareagowała sama Chwalińska, wyraźnie wzruszona akcją, o czym świadczy użyta przez nią załzawiona emotka.

Maja Chwalińska wzruszona swoim muralem w Dąbrowie Górniczej

i

Autor: Maja Chwalińska/ Instagram Maja Chwalińska wzruszona swoim muralem w Dąbrowie Górniczej

Warto dodać, że mieszkańcy stanowczo sprzeciwiają się inwestycji mieszkaniowej w miejscu pierwszych kortów Chwalińskiej.

"Podczas malowania tego muralu dziesiątki mieszkańców podchodziły do mnie z jedną prośbą: nagłośnij tę sprawę. Jeszcze kilka lat temu dzieci grały tu w tenisa, spędzały czas na świeżym powietrzu i korzystały z przestrzeni stworzonej dla lokalnej społeczności. Dziś mieszkańcy walczą o zachowanie tego miejsca. Ten mural powstał nie tylko po to, by upamiętnić historię Mai, ale również po to, by przypomnieć, jak ważne są ogólnodostępne miejsca sportu i rekreacji" - opisuje "Kawu", twórca okolicznościowego muralu.

QUIZ: Rozpoznasz te tenisistki? Tylko najlepsi zgarną komplet punktów!
Pytanie 1 z 35
Tenisistka na tym zdjęciu to...
Aryna Sabalenka
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

TENIS
DĄBROWA GÓRNICZA
MAJA CHWALIŃSKA
ROLAND GARROS