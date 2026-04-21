"Taniec z Gwiazdami" bez Ewy Kasprzyk! Szokująca nieobecność. Co z ćwierćfinałem show?

Ewa Kasprzyk dołączyła do jury "Tańca z Gwiazdami" w 2024 roku, gdy widzowie śledzili 14. edycję show i od razu narobiła zamieszania. Jedni ją pokochali za szczerość i bezkompromisowe oceny, inni… nie zostawili na niej suchej nitki. Porównania do legendy programu, Beaty Tyszkiewicz, były nieuniknione, a sama Kasprzyk musiała zmierzyć się z falą krytyki.

Ale gwiazda "Kogla-Mogla" nie zamierzała się wycofać. Szybko pokazała, że ma własny styl i nie boi się mówić tego, co myśli. Widzowie przekonali się, że potrafi być surowa i wbić szpilę, szczególnie gdy uzna, że ktoś nie daje z siebie wszystkiego. Jej oceny niejednokrotnie wywoływały burzę w sieci, a internauci potrafili ostro komentować jej werdykty. Co więcej, Kasprzyk nie gryzie się w język także poza programem. Tuż przed startem najnowszej edycji wypaliła, że ostatnio "wygrał nie ten, kto miał wygrać"! Taki komentarz tylko podkręcił atmosferę wokół show i sprawił, że o jurorce znów zrobiło się głośno.

Dziś trudno wyobrazić sobie jury bez niej. Kasprzyk, podobnie jak Iwona Pavlović czy Rafał Maserak, przyciąga widzów przed telewizory. Ale nie tym razem! W najnowszym odcinku jej zabraknie.

Ewa Kasprzyk nie pojawi się w ćwierćfinale "Tańca z Gwiazdami"!

Jak się dowiedzieliśmy, w kolejnym odcinku "Tańca z Gwiazdami", nie zobaczymy Ewy Kasprzyk. W ćwierćfinale jurorkę ma zastąpić inna gwiazda! To szokująca nieobecność. Wyobrażacie sobie "TzG" bez aktorki?

Kasprzyk jest jurorką, która może na tańcu za bardzo się nie zna, ale za to na ekspresji artystycznej owszem. Gwiazda zawsze raczy uczestników dobrym słowem, nawet gdy ich ramy się nie trzymają, a stopy źle pracują. Potrafi też żartować i rozładowuje momentami ciężką od krytyki atmosferę. Niestety, ćwierćfinał odbędzie się bez niej.

Kiedy finał 18. edycji "Tańca z Gwiazdami"?

Ćwierćfinałowe rozgrywki między uczestnikami zaplanowano na 26 kwietnia. Kolejne odcinki odbędą się 3 i 10 maja. Wtedy poznamy zwycięską parę 18. edycji "Tańca z Gwiazdami".

