Ewa Kasprzyk wprawiła wszystkich w osłupienie! Powiedziała i pokazała, czego używa w wannie

Ewa Kasprzyk od lat słynie z ogromnego poczucia humoru i bezpośredniości. Aktorka, która zasiada w jury "Tańca z Gwiazdami", niejednokrotnie potrafi rozładować napięcie na planie swoim ciętym żartem.

Podczas jednego z ostatnich odcinków programu aktorka postanowiła pokazać coś, co pomaga jej się zrelaksować. Zanim jednak wyciągnęła przedmiot spod stołu jurorskiego, powiedziała kilka słów, które momentalnie rozbawiły wszystkich obecnych w studiu.

Studio "Tańca z Gwiazdami" wybuchło śmiechem! Ewa Kasprzyk mówiła o relaksie w wannie, a potem…

Ewa Kasprzyk zaczęła opowiadać, że ma przy sobie sprzęt, którego używa, gdy chce odpocząć i się odprężyć. Dodała przy tym, że sięga po niego szczególnie wtedy, gdy bierze relaksującą kąpiel w wannie. Już te słowa wystarczyły, by wśród publiczności i innych jurorów pojawiły się znaczące uśmiechy. Kiedy aktorka zaczęła sięgać pod stół, w studiu zrobiło się jeszcze bardziej nerwowo. Wszyscy spodziewali się, że za chwilę wydarzy się coś naprawdę zaskakującego.

Tym większe było zaskoczenie, gdy okazało się, że w jej dłoni znajduje się niewinne urządzenie do robienia baniek mydlanych. W jednej chwili napięcie prysło, a w studiu wybuchła prawdziwa salwa śmiechu. Co za zabawa!

Kolorowe bańki zaczęły unosić się w powietrzu. Zarówno prowadzący, jak i pozostali jurorzy nie mogli powstrzymać śmiechu. Sama Kasprzyk również szybko zorientowała się, jak dwuznacznie zabrzmiały jej wcześniejsze słowa, ale chyba tak miało być!

