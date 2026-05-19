Co piją uczestnicy "Love is Blind" w złotych kieliszkach? Nie są puste!

Wielki finał pierwszej polskiej edycji "Love is Blind: Polska" zbliża się wielkimi krokami. Widzowie już za moment dowiedzą się, które pary zdecydują się powiedzieć sobie sakramentalne "tak", a które zrezygnują ze wspólnej drogi. Choć uczestników nadal obowiązuje tajemnica dotycząca zakończenia show, coraz śmielej udzielają się w mediach społecznościowych i chętnie dzielą się kulisami nagrań oraz drobnymi ciekawostkami związanymi z show. Tym razem Jacek zabrał głos w sprawie słynnych już, złotych kieliszków.

Złote kieliszki w "Love is Blind"

Złote kieliszki z programu "Love Is Blind: Polska" od początku rozpalały emocje widzów, a wokół nich zbudowane już całe teorie. Internauci pytają,a czy to możliwe, że uczestnicy randkowego show zagrzewają się do amorów mocnych alkoholem? A może raczą się eleganckim trunkiem, tylko dla kurażu? Przystojniak Jacek ujawnił całą prawdę.

Czytaj też: Viki Gabor ujawnia prawdę o głosowaniu na Izrael na Eurowizji. Tak oceniła ich występ

Jak wyjaśnił uczestnik "Love is Blind", złote kieliszki nie były przypadkowym elementem scenografii, a w nich faktycznie znajdował się płyn, którego ubywało. Fani uważali, że uczestnicy randkowego show piją z nich mocniejsze trunki i to od bladego świtu! Jaka jest prawda?

Okazuje się, produkcja "Love i Blind" wykorzystuje złote kieliszki głównie po to, by zachować ciągłość montażową między ujęciami, czyli rekwizyt służy za "wypełniacz" ekranu . Naczynia nie są przeźroczyste, więc widzowie nie mogą zauważyć, że poziom napojów zmienia się podczas składania różnych scen w jedną rozmowę.

Zobacz też: Kuba Wojewódzki krzyczał na ukochaną w restauracji? Jej mina mówi wszystko. Potem było już tylko gorzej

Jacek wyznał, że dostaje mnóstwo wiadomości od widzów przekonanych, że uczestnicy przez cały czas są pod wpływem alkoholu. W rozmowie cytowanej przez Pudelek zdradził:

Dostałem wiadomości, że wszyscy jesteśmy na bombie.

Co naprawdę piją uczestnicy "Love is Blind"?

Wbrew internetowym teoriom w kieliszkach nie zawsze znajdował się alkohol. Jak relacjonuje Jacek, produkcja zapewniała różne napoje - od wody i lemoniady po drinki czy wino. Wszystko zależało od sytuacji i momentu nagrań.

Temat błyskawicznie podchwycili fani "Love is Blind", bo złote kieliszki od początku są jednym z najbardziej charakterystycznych elementów programu. Podobne rozwiązanie pojawia się również w zagranicznych edycjach formatu.

Nie przegap: Julita z "Love Is Blind" o udziale w programie. Tak zareagowali na to uczniowie

Choć wyjaśnienie okazało się bardzo proste, wielu fanów programu przyznało, że wcześniej nawet nie pomyśleli o kwestiach montażowych. Dla części widzów tajemnicze kieliszki były już wręcz symbolem show i źródłem niezliczonych teorii oraz memów. Teraz wiadomo, że ich rola była znacznie bardziej praktyczna niż imprezowa.

Zobacz także: Nie żyje wschodząca gwiazda kina. Odeszła nagle w wieku 24 lat

24

Quiz. My podajemy nazwisko, ty szukasz reality show Pytanie 1 z 13 Manuela Michalak Big Brother Bar Hotel Paradise Następne pytanie