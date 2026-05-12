Kiedy nowe odcinki "Love is Blind: Polska"? Znamy datę finału, ale jeden szczegół pozostaje tajemnicą

Kasia Kowalska
2026-05-12 23:56

"Love is Blind: Polska" to nasza lokalna odsłona popularnego reality show platformy Netflix, która sprawdza, czy prawdziwe uczucie nie zważa na wygląd. Początkowe epizody trafiły do widzów w pierwszych dniach maja, a kolejna transza zadebiutuje 13 maja. Zastanawiacie się, kiedy zaplanowano finał i odcinek specjalny? Przedstawiamy kompletną rozpiskę udostępnioną przez serwis streamingowy.

Kiedy nowe odcinki Love is Blind: Polska?

i

Autor: Netflix/ Materiały prasowe

Kiedy zobaczymy finał "Love is Blind: Polska"?

Kolejne odsłony polskiej edycji "Love is Blind" trafiają na ekrany w maju, jednak na ostateczne rozstrzygnięcia widzowie będą musieli odrobinę zaczekać. Fani formatu zastanawiają się również nad datą premiery odcinka zjednoczeniowego. Platforma Netflix opublikowała oficjalny harmonogram, w którym zabrakło jednego, bardzo istotnego dla sympatyków programu terminu.

Jak dobrze znasz polskie programy reality show? QUIZ
Pytanie 1 z 10
Kto zwyciężył w pierwszej edycji "Hotelu Paradise"?

Zasady randkowania w "Love is Blind: Polska"

Produkcja "Love is Blind: Polska" próbuje ustalić, czy w dzisiejszych realiach, gdzie o potencjalnym związku często przesądza zaledwie jedno zdjęcie w popularnej aplikacji randkowej, możliwe jest zbudowanie trwałej relacji wyłącznie na podstawie głębokiej więzi emocjonalnej. Twórcy telewizyjnego formatu postanowili całkowicie zrezygnować z fizycznego przyciągania na początkowym etapie nawiązywania znajomości.

Aby przetestować tę ryzykowną hipotezę, format odwraca klasyczne reguły randkowania. Uczestnicy, którzy chcą zostać docenieni za swój prawdziwy charakter, spotykają się w specjalnie przygotowanych, odizolowanych kabinach. Nie widząc swoich rozmówców, opierają całą relację jedynie na wymianie myśli i silnych emocjach, całkowicie ignorując kwestie takie jak wygląd zewnętrzny czy status społeczny. Dopiero w momencie podjęcia decyzji o zaręczynach, pary mają szansę spojrzeć sobie w oczy. Następnie zakochani opuszczają bezpieczne warunki eksperymentu i konfrontują swoje uczucia z brutalną rzeczywistością, oczekiwaniami otoczenia oraz codziennymi problemami. Ostateczny werdykt i ostateczna odpowiedź na pytanie, czy miłość faktycznie jest ślepa, zapadają dopiero przed samym ołtarzem.

PRZECZYTAJ TEŻ: Polska edycja "Love is Blind". Uczestnicy zdradzili mroczne sekrety z przeszłości

Harmonogram premier "Love is Blind: Polska" na platformie Netflix

Cały sezon polskiej wersji składa się z jedenastu pełnych emocji epizodów, które udostępniane są subskrybentom w kilku osobnych pakietach. Taki podział pozwala śledzić losy uczestników krok po kroku, zaczynając od pierwszych randek w zamkniętych kabinach, przez brutalną weryfikację związku w normalnym życiu, aż po ostateczne ślubne deklaracje przed kamerami.

  • Pierwsza transza zadebiutowała 6 maja (pięć epizodów)
  • Druga część pojawi się w serwisie 13 maja (cztery epizody)
  • Trzecia odsłona, czyli wyczekiwany wielki finał, trafi na platformę 20 maja (jeden epizod)
  • Czwarta część, będąca odcinkiem specjalnym (Reunion) - oficjalny termin premiery zostanie podany w najbliższym czasie.
Mała Ania o powrocie do show-bizu, "Królowej przetrwania" i "Warsaw Shore". Pokaże dzieciom program? | WYWIAD ESKA
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

NETFLIX PREMIERY
NETFLIX POLSKA
REALITY SHOW
PROGRAMY ROZRYWKOWE
NETFLIX
Love is Blind