Kiedy nowe odcinki "Love is Blind: Polska"? Znamy datę finału, ale jeden szczegół pozostaje tajemnicą

Kiedy zobaczymy finał "Love is Blind: Polska"?

Kolejne odsłony polskiej edycji "Love is Blind" trafiają na ekrany w maju, jednak na ostateczne rozstrzygnięcia widzowie będą musieli odrobinę zaczekać. Fani formatu zastanawiają się również nad datą premiery odcinka zjednoczeniowego. Platforma Netflix opublikowała oficjalny harmonogram, w którym zabrakło jednego, bardzo istotnego dla sympatyków programu terminu.

Zasady randkowania w "Love is Blind: Polska"

Produkcja "Love is Blind: Polska" próbuje ustalić, czy w dzisiejszych realiach, gdzie o potencjalnym związku często przesądza zaledwie jedno zdjęcie w popularnej aplikacji randkowej, możliwe jest zbudowanie trwałej relacji wyłącznie na podstawie głębokiej więzi emocjonalnej. Twórcy telewizyjnego formatu postanowili całkowicie zrezygnować z fizycznego przyciągania na początkowym etapie nawiązywania znajomości.

Aby przetestować tę ryzykowną hipotezę, format odwraca klasyczne reguły randkowania. Uczestnicy, którzy chcą zostać docenieni za swój prawdziwy charakter, spotykają się w specjalnie przygotowanych, odizolowanych kabinach. Nie widząc swoich rozmówców, opierają całą relację jedynie na wymianie myśli i silnych emocjach, całkowicie ignorując kwestie takie jak wygląd zewnętrzny czy status społeczny. Dopiero w momencie podjęcia decyzji o zaręczynach, pary mają szansę spojrzeć sobie w oczy. Następnie zakochani opuszczają bezpieczne warunki eksperymentu i konfrontują swoje uczucia z brutalną rzeczywistością, oczekiwaniami otoczenia oraz codziennymi problemami. Ostateczny werdykt i ostateczna odpowiedź na pytanie, czy miłość faktycznie jest ślepa, zapadają dopiero przed samym ołtarzem.

Harmonogram premier "Love is Blind: Polska" na platformie Netflix

Cały sezon polskiej wersji składa się z jedenastu pełnych emocji epizodów, które udostępniane są subskrybentom w kilku osobnych pakietach. Taki podział pozwala śledzić losy uczestników krok po kroku, zaczynając od pierwszych randek w zamkniętych kabinach, przez brutalną weryfikację związku w normalnym życiu, aż po ostateczne ślubne deklaracje przed kamerami.

Pierwsza transza zadebiutowała 6 maja (pięć epizodów)

Druga część pojawi się w serwisie 13 maja (cztery epizody)

Trzecia odsłona, czyli wyczekiwany wielki finał, trafi na platformę 20 maja (jeden epizod)

Czwarta część, będąca odcinkiem specjalnym (Reunion) - oficjalny termin premiery zostanie podany w najbliższym czasie.