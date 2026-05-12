Wyniki pierwszego półfinału Eurowizji 2026. Alicja Szemplińska w finale!

Adrian Rybak
Adrian Rybak
2026-05-12 23:27

Jubileuszowa Eurowizja 2026 wystartowała pełną parą! We wtorek, 12 maja 2026 roku, zorganizowano debiutancki półfinał, podczas którego na wiedeńskiej scenie dumnie zaprezentowała się polska reprezentantka, Alicja Szemplińska. Nasza wokalistka wykonała przed zgromadzoną publicznością utwór pod tytułem "Pray". Jej muzyczny popis zagwarantował Alicji przepustkę do finału 70. Konkursu Piosenki Eurowizji i na którym miejscu uplasowała się Polska?

Eurowizja 2026: Polska - Alicja - Pray
Eurowizja 2026 - Polska - Alicja Szemplińska Eurowizja 2026: Polska - Alicja - Pray Eurowizja 2026: Polska - Alicja - Pray Eurowizja 2026: Polska - Alicja - Pray
Galeria zdjęć 20

Eurowizja 2026 - Alicja Szemplińska w finale

We wtorkowy wieczór, 12 maja, stolica Austrii gościła pierwszy półfinał 70. edycji Konkursu Piosenki Eurowizji. Na tamtejszej scenie zaprezentowali się wykonawcy z piętnastu państw - Mołdawii, Szwecji, Chorwacji, Grecji, Portugalii, Gruzji, Finlandii, Czarnogóry, Estonii, Izraela, Belgii, Litwy, San Marino, Polski oraz Serbii. Awans do decydującego etapu mogła zdobyć jedynie dziesiątka uczestników. O losach artystów decydowali fani poprzez specjalną aplikację i SMS-y, a po trzech latach przerwy do półfinałowego systemu oceniania powróciło również profesjonalne jury. Znakomity występ Alicji Szemplińskiej zachwycił widzów i przyniósł Polsce upragniony awans do wielkiego finału Eurowizji 2026. Dokładne miejsce naszej reprezentantki w rankingu półfinałowym pozostaje tajemnicą i zostanie ogłoszone dopiero po zakończeniu całego festiwalu.

Kto awansował do finału Eurowizji 2026? Wyniki pierwszego półfinału

Zastanawiacie się, do kogo powędrowały bilety uprawniające do występu w ostatecznym etapie? Zestawienie państw, które triumfowały w pierwszym półfinale Eurowizji 2026 i zagwarantowały sobie awans, prezentuje się następująco:

  •  Grecja
  • Finlandia
  • Belgia
  • Szwecja
  • Mołdawia
  • Izrael
  • Serbia
  • Chorwacja
  • Litwa
  • Polska

Drugi półfinał Eurowizji 2026. Kiedy zaplanowano kolejny koncert?

Fani europejskiego formatu nie będą musieli długo uzbrajać się w cierpliwość. Zgodnie z wieloletnią tradycją konkursu, kolejna odsłona muzycznej rywalizacji odbędzie się dokładnie dwa dni po inauguracyjnym wydarzeniu. Transmisja z drugiego półfinału 70. Konkursu Piosenki Eurowizji wystartuje w czwartek, 14 maja 2026 roku, punktualnie o godzinie 21:00.

Data wielkiego finału Eurowizji 2026 z udziałem Alicji Szemplińskiej

Zwieńczenie tegorocznych zmagań, czyli wielki finał Konkursu Piosenki Eurowizji 2026, zaplanowano na sobotę, 16 maja 2026 roku, na godzinę 21:00. To właśnie podczas tego prestiżowego wieczoru rozstrzygnie się, którą ostatecznie pozycję w europejskim zestawieniu wywalczy dla nas Alicja Szemplińska.

Alicja Szemplińska przed wyjazdem na Eurowizję 2026
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

EUROWIZJA 2026
ALICJA SZEMPLIŃSKA