Wyniki pierwszego półfinału Eurowizji 2026. Alicja Szemplińska w finale!

Eurowizja 2026 - Alicja Szemplińska w finale

We wtorkowy wieczór, 12 maja, stolica Austrii gościła pierwszy półfinał 70. edycji Konkursu Piosenki Eurowizji. Na tamtejszej scenie zaprezentowali się wykonawcy z piętnastu państw - Mołdawii, Szwecji, Chorwacji, Grecji, Portugalii, Gruzji, Finlandii, Czarnogóry, Estonii, Izraela, Belgii, Litwy, San Marino, Polski oraz Serbii. Awans do decydującego etapu mogła zdobyć jedynie dziesiątka uczestników. O losach artystów decydowali fani poprzez specjalną aplikację i SMS-y, a po trzech latach przerwy do półfinałowego systemu oceniania powróciło również profesjonalne jury. Znakomity występ Alicji Szemplińskiej zachwycił widzów i przyniósł Polsce upragniony awans do wielkiego finału Eurowizji 2026. Dokładne miejsce naszej reprezentantki w rankingu półfinałowym pozostaje tajemnicą i zostanie ogłoszone dopiero po zakończeniu całego festiwalu.

Kto awansował do finału Eurowizji 2026? Wyniki pierwszego półfinału

Zastanawiacie się, do kogo powędrowały bilety uprawniające do występu w ostatecznym etapie? Zestawienie państw, które triumfowały w pierwszym półfinale Eurowizji 2026 i zagwarantowały sobie awans, prezentuje się następująco:

Grecja

Finlandia

Belgia

Szwecja

Mołdawia

Izrael

Serbia

Chorwacja

Litwa

Polska

Drugi półfinał Eurowizji 2026. Kiedy zaplanowano kolejny koncert?

Fani europejskiego formatu nie będą musieli długo uzbrajać się w cierpliwość. Zgodnie z wieloletnią tradycją konkursu, kolejna odsłona muzycznej rywalizacji odbędzie się dokładnie dwa dni po inauguracyjnym wydarzeniu. Transmisja z drugiego półfinału 70. Konkursu Piosenki Eurowizji wystartuje w czwartek, 14 maja 2026 roku, punktualnie o godzinie 21:00.

Data wielkiego finału Eurowizji 2026 z udziałem Alicji Szemplińskiej

Zwieńczenie tegorocznych zmagań, czyli wielki finał Konkursu Piosenki Eurowizji 2026, zaplanowano na sobotę, 16 maja 2026 roku, na godzinę 21:00. To właśnie podczas tego prestiżowego wieczoru rozstrzygnie się, którą ostatecznie pozycję w europejskim zestawieniu wywalczy dla nas Alicja Szemplińska.