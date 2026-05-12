Alicja Szemplińska zachwyciła w półfinale Eurowizji. Ten występ zapisze się w historii

Maksymilian Kluziewicz
2026-05-12 22:26

Fani Alicji Szemplińskiej musieli czekać na ten moment kilka lat, ale wreszcie się udało. Wokalistka spełniła swoje największe marzenie i zaśpiewała w pierwszym półfinale 70. Konkursu Piosenki Eurowizji. Wykonanie na żywo utworu "Pray" było niezwykle poruszające, a całe przygotowane show już uznano za jeden z najlepszych polskich występów wszech czasów.

Eurowizja 2026 - Polska - Alicja Szemplińska
Eurowizja 2026: Polska - Alicja - Pray Eurowizja 2026: Polska - Alicja - Pray Eurowizja 2026: Polska - Alicja - Pray Eurowizja 2026: Polska - Alicja - Pray
Galeria zdjęć 19

Polacy mają ogromne powody do dumy, ponieważ wczorajszy występ Alicji Szemplińskiej bez wątpienia przeszedł do eurowizyjnej historii. Wiedeńska publiczność mogła zobaczyć, że piosenkarka oraz cała polska ekipa włożyli w ten projekt mnóstwo serca i ogrom pracy, co zaowocowało stworzeniem jednego z najważniejszych i najbardziej widowiskowych momentów tegorocznego konkursu.

Alicja Szemplińska zachwyciła na Eurowizji 2026 w Wiedniu

Telewidzowie zadecydowali, że to właśnie dwudziestoczteroletnia artystka pojedzie do Austrii, aby reprezentować nasz kraj podczas tegorocznego finału. W krajowych eliminacjach wokalistka pokonała całą konkurencję, udowadniając, że jej piosenka zatytułowana "Pray" jest po prostu bezkonkurencyjna i zasługuje na międzynarodowe uznanie. Tym samym młoda gwiazda zrealizowała swoje dawne pragnienie o występie na głównej scenie, co miało nastąpić już w 2020 roku w Rotterdamie, jednak tamtejsze wydarzenie zostało anulowane z powodu wybuchu globalnej pandemii.

Oceny ekspertów i awans Alicji Szemplińskiej na Eurowizji 2026

Na samym początku bukmacherzy i specjaliści analizujący szanse poszczególnych krajów nie oceniali polskiej propozycji zbyt wysoko. Sytuacja uległa diametralnej zmianie tuż po oficjalnych próbach technicznych, gdy nasza reprezentantka błyskawicznie podskoczyła w notowaniach o kilka miejsc w górę. Taki obrót spraw nie jest żadnym zaskoczeniem, ponieważ zaprezentowane widowisko reprezentuje najwyższy światowy poziom. Alicja zaśpiewała w pierwszym półfinale siedemdziesiątej edycji wydarzenia i zebrała po nim fantastyczne opinie.

Jak wyglądał występ Polski i piosenka Pray na Eurowizji 2026?

Spektakl zaprezentowany na wiedeńskiej scenie to zwieńczenie wielu miesięcy ciężkich treningów wokalistki, ekipy choreograficznej i całej delegacji. Zespół postawił na bardzo minimalistyczną oprawę, która skupiała się na hipnotyzującej grze świateł, precyzyjnym tańcu i krystalicznie czystym wokalu naszej wielkiej gwiazdy. Prawdziwym strzałem w dziesiątkę okazała się specjalna rampa, po której artyści poruszali się pod prąd. Piosenkarka zaśpiewała bezbłędnie i nie minęła się z dźwiękiem, udowadniając, że w tym formacie to właśnie wybitny głos ma kluczowe znaczenie, a zachwyceni internauci nie szczędzą jej komplementów w sieci.

Alicja Szemplińska po wygranej w preselekcjach do Eurowizji 2026
Eurowizja 2026 - Polska - Alicja Szemplińska
Galeria zdjęć 19
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

EUROWIZJA 2026
ALICJA SZEMPLIŃSKA