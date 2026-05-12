Alicja Szemplińska zachwyciła w półfinale Eurowizji. Ten występ zapisze się w historii

Polacy mają ogromne powody do dumy, ponieważ wczorajszy występ Alicji Szemplińskiej bez wątpienia przeszedł do eurowizyjnej historii. Wiedeńska publiczność mogła zobaczyć, że piosenkarka oraz cała polska ekipa włożyli w ten projekt mnóstwo serca i ogrom pracy, co zaowocowało stworzeniem jednego z najważniejszych i najbardziej widowiskowych momentów tegorocznego konkursu.

Alicja Szemplińska zachwyciła na Eurowizji 2026 w Wiedniu

Telewidzowie zadecydowali, że to właśnie dwudziestoczteroletnia artystka pojedzie do Austrii, aby reprezentować nasz kraj podczas tegorocznego finału. W krajowych eliminacjach wokalistka pokonała całą konkurencję, udowadniając, że jej piosenka zatytułowana "Pray" jest po prostu bezkonkurencyjna i zasługuje na międzynarodowe uznanie. Tym samym młoda gwiazda zrealizowała swoje dawne pragnienie o występie na głównej scenie, co miało nastąpić już w 2020 roku w Rotterdamie, jednak tamtejsze wydarzenie zostało anulowane z powodu wybuchu globalnej pandemii.

Oceny ekspertów i awans Alicji Szemplińskiej na Eurowizji 2026

Na samym początku bukmacherzy i specjaliści analizujący szanse poszczególnych krajów nie oceniali polskiej propozycji zbyt wysoko. Sytuacja uległa diametralnej zmianie tuż po oficjalnych próbach technicznych, gdy nasza reprezentantka błyskawicznie podskoczyła w notowaniach o kilka miejsc w górę. Taki obrót spraw nie jest żadnym zaskoczeniem, ponieważ zaprezentowane widowisko reprezentuje najwyższy światowy poziom. Alicja zaśpiewała w pierwszym półfinale siedemdziesiątej edycji wydarzenia i zebrała po nim fantastyczne opinie.

Jak wyglądał występ Polski i piosenka Pray na Eurowizji 2026?

Spektakl zaprezentowany na wiedeńskiej scenie to zwieńczenie wielu miesięcy ciężkich treningów wokalistki, ekipy choreograficznej i całej delegacji. Zespół postawił na bardzo minimalistyczną oprawę, która skupiała się na hipnotyzującej grze świateł, precyzyjnym tańcu i krystalicznie czystym wokalu naszej wielkiej gwiazdy. Prawdziwym strzałem w dziesiątkę okazała się specjalna rampa, po której artyści poruszali się pod prąd. Piosenkarka zaśpiewała bezbłędnie i nie minęła się z dźwiękiem, udowadniając, że w tym formacie to właśnie wybitny głos ma kluczowe znaczenie, a zachwyceni internauci nie szczędzą jej komplementów w sieci.

Alicja Szemplińska po wygranej w preselekcjach do Eurowizji 2026