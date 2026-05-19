Zmarł syn lidera polskiego zespołu metalowego! "Nasz świat dziś runął"

Tomasz "Haja" Dawid poinformował o śmierci swojego nastoletniego syna, Piotra, w niedzielę 17 maja. Tego dnia muzyk zamieścił w swoich mediach społecznościowych czarno-białe zdjęcie, przedstawiające jego rodzinę, które opatrzone zostało łamiącym serce opisem. Tomasz Dawid wprost pisze, że świat jego bliskich runął, nazywając to, co im się stało słowem "niesprawiedliwe". Muzyk nie poinformował o okolicznościach śmierci swojego syna. Pod postem spływają wyrazy współczucia dla rodziny zmarłego nastolatka.

Synu… nasz świat dziś runął. Świat jest niesprawiedliwy. Zapamiętamy cię zawsze szczęśliwego, uśmiechniętego pełnego dobra człowieka… Zawsze będziemy Cię kochać. - napisał Tomasz "Haja" Dawid.

TŁUMY NA POGRZEBIE ŁUKASZA LITEWKI

Szkoła żegna zmarłego Piotra

Pożegnać zmarłego nastolatka zdecydowała się także Szkoła Mistrzostwa Sportowego Radzionków, której był uczniem. Placówka zamieściła czarno-białe zdjęcie chłopca, pisząc o nim w pięknych, wzruszających słowach: "Piotrek pozostanie w naszej pamięci jako osoba zawsze uśmiechnięta, życzliwa i pomocna. Swoją obecnością wnosił do szkolnej społeczności wiele dobra, serdeczności i ciepła. Był kolegą, na którego zawsze można było liczyć i człowiekiem, którego trudno będzie zastąpić".

Uczestnik "Big Brothera" zabrał głos w sprawie śmierci nastolatka

Nieoczekiwanie głos w sprawie śmierci nastolatka zabrał Radosław Palacz. Znany z programu "Big Brother" mężczyzna jest bliskim znajomym rodziny Tomasza "Haja" Dawida. W obszernym wpisie, udostępnionym w mediach społecznościowych zwraca on uwagę na ból, z jakim zmagają się rodzice Piotra, wspomniał chłopca, a jego śmierć określił mianem "niewyobrażalnej tragedii". Palacz zwraca się także do Internautów i mediów, aby Ci powstrzymali się od szerzenia wszelkich teorii spiskowych, co do okoliczności i przyczyny śmierci nastolatka. Dodaje, że gdy rodzina będzie na to gotowa, sama przekaże wszystkie konieczne informacje. Radosław Palacz zaznacza, że nie jest jeszcze znana data pogrzebu chłopca, apeluje od razu jednak, aby sytuację ceremonii nie zamienić w "medialny cyrk", wspominając sytuację, gdy był świadkiem zakłócania pogrzebu przez fotoreporterów.

Nie twórzcie teorii, nie przerabiajcie zdjęć, nie nagrywajcie „analiz”, nie róbcie z tej tragedii internetowego widowiska.Dziennikarze, portale, media, proszę was o jedno: nie róbcie z cierpienia tej rodziny show. Gdy rodzina będzie gotowa, sama przekaże wszystkie informacje. Dziś potrzebują tylko ciszy, spokoju i możliwości przeżycia tej tragedii po swojemu, z godnością - napisał Radosław Palacz.

O zespole Oberschlesien

Tomasz "Haja" Dawid kojarzony jest z zespołem Oberschlesien i jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych osób, związanych ze sceną metalową z okolic Śląska. Oberschlesien powstał w 2008 roku w Piekarach Śląskich z inicjatywy Marcela Różanki, a jego brzmienie określane jest jako industrial metal. Grupę wyróżnia fakt, iż wykonuje ona swoje utwory w etnolekcie śląskim, a jej sceniczną osobowość porównuje się niekiedy do zespołu Rammstein.

Oberschlesien ma na ten moment na swoim koncie cztery płyty, z czego najnowsza to IV z 2021 roku. Formacja w 2012 roku wzięła udział w czwartej edycji programu " Must Be the Music. Tylko muzyka", w którym wykonała cover Ich Will Rammsteina, wyśpiewany jednak w etnolekcie śląskim pod tytułem Jo chca. Przez lata kariery grupa występowała na największych polskich festiwalach, z Pol'and'Rockiem na czele.