Viki Gabor jako jedyna oceniła Izrael nisko. Znamy pełne głosowanie polskiego jury na Eurowizji 2026

Viki Gabor o swoim głosowaniu na Izrael podczas Eurowizji 2026

Decyzje polskiej komisji podczas finału tegorocznego konkursu piosenki wywołały ogromne oburzenie wśród widzów. Zaledwie jedno państwo, czyli właśnie Polska, przyznało najwyższą możliwą notę reprezentantowi Izraela, przez co wielu fanów uznało ten krok za powód do wielkiego wstydu, o czym informował między innymi "Super Express". Europejska Unia Nadawców udostępniła 18 maja szczegółowe, choć całkowicie anonimowe zestawienia, gdzie poszczególni oceniający widnieją pod literami od A do G. Szybko jednak wyszło na jaw, że jurorem, który umieścił izraelski występ na samym dnie swojej prywatnej listy, była popularna piosenkarka Viki Gabor. Artystka zamieściła w tej sprawie oświadczenie na swoim Instagramie.

ZOBACZ TAKŻE: Polski juror na Eurowizji 2026 zachwycał się książką... izraelskiego autora. Przypadek?

Eurowizja 2026 - Alexandra Căpitănescu z Rumunii w wywiadzie dla ESKI

„Szkoda, że tylu z was we mnie zwątpiło. Na mojej karcie do głosowania piosenka z Izraela była na 24. miejscu z 24 miejsc! I z tym was zostawiam”

Pojawia się zatem pytanie, w jaki sposób rozłożyły się punkty w pełnym, zanonimizowanym zestawieniu wszystkich naszych sędziów. Warto przy tym dodać, że o sprawie szeroko rozpisywały się również media informacyjne, a do głosów płynących z Polski odnosiła się nawet ambasada Izraela, o czym wspominało Radio Eska.

Eurowizja 2026. Pełne zestawienie punktacji polskiego jury

Skład polskiej komisji jurorskiej uzupełniali tacy eksperci branży muzycznej jak: Eliza Orzechowska, Filip Koncewicz, Stasiek Kukulski, Wiktoria Kida, Jasiek Piwowarczyk oraz Maurycy Żółtański. Wszyscy członkowie tego gremium oddawali swoje głosy w sposób całkowicie niezależny od siebie, co przełożyło się na ogromne rozbieżności w ich poszczególnych tabelach wyników. Oto dokładne pozycje, jakie zajmowali reprezentanci poszczególnych krajów u każdego z nich:

Juror A najwyżej ocenił Australię, Grecję oraz Izrael. Na kolejnych miejscach znalazły się: Finlandia, Dania, Belgia, Norwegia, Szwecja, Czechy, Malta, Chorwacja, Ukraina, Francja, Włochy, Rumunia, Albania, Bułgaria, Mołdawia, Niemcy, Austria, Litwa, Serbia, Wielka Brytania i Cypr.

U Jurora B triumfowały Czechy przed Izraelem i Cyprem. Dalsze pozycje zajęły odpowiednio: Albania, Bułgaria, Norwegia, Dania, Malta, Belgia, Niemcy, Ukraina, Mołdawia, Włochy, Australia, Francja, Chorwacja, Grecja, Austria, Finlandia, Szwecja, Wielka Brytania, Serbia, Litwa oraz Rumunia na samym końcu.

Z kolei Juror C pierwsze miejsce przyznał reprezentantowi Australii, a tuż za nią uplasował Bułgarię, Chorwację, Francję i Izrael. Resztę zestawienia uzupełniły: Mołdawia, Litwa, Albania, Szwecja, Finlandia, Serbia, Grecja, Ukraina, Niemcy, Dania, Malta, Rumunia, Cypr, Norwegia, Austria, Belgia, Czechy, Włochy i Wielka Brytania.

Faworytem Jurora D okazała się Belgia, która wyprzedziła Izrael oraz Rumunię. Niżej sklasyfikowano kolejno: Czechy, Albanię, Grecję, Ukrainę, Norwegię, Włochy, Chorwację, Litwę, Finlandię, Szwecję, Danię, Niemcy, Austrię, Wielką Brytanię, Francję, Bułgarię, Maltę, Australię, Cypr, Serbię i Mołdawię.

Juror E jako najlepszy występ wskazał propozycję Izraela, a na podium dołączyły do niego jeszcze Grecja i Rumunia. Pozostałe kraje to: Finlandia, Bułgaria, Belgia, Szwecja, Dania, Austria, Norwegia, Niemcy, Australia, Albania, Malta, Czechy, Francja, Cypr, Ukraina, Serbia, Wielka Brytania, Mołdawia, Litwa, Włochy oraz zamykająca stawkę Chorwacja.

W rankingu stworzonym przez Jurora F triumfowała Bułgaria, która znalazła się przed Serbią, Ukrainą, Litwą, Grecją, Włochami i Izraelem uplasowanym w tym przypadku na siódmej pozycji. Za nimi zapisały się: Belgia, Austria, Chorwacja, Dania, Rumunia, Finlandia, Malta, Mołdawia, Czechy, Albania, Australia, Francja, Niemcy, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania oraz Cypr.

Natomiast Juror G, pod literą którego ukrywała się wspomniana wcześniej Viki Gabor, najwyżej ocenił utwory wykonawców z Włoch, Cypru i Norwegii. Dalsze miejsca w jej karcie do głosowania zajęły: Austria, Rumunia, Ukraina, Mołdawia, Malta, Francja, Szwecja, Bułgaria, Finlandia, Australia, Albania, Dania, Belgia, Niemcy, Czechy, Chorwacja, Wielka Brytania, Serbia, Grecja, Litwa, a stawkę ostatecznie zamknął Izrael na najniższym szczeblu.

Telewizja Polska reaguje na burzę po finale Eurowizji

W związku z gigantycznymi kontrowersjami oficjalny komunikat w całej sprawie postanowił wydać publiczny nadawca. Jak poinformował portal Wirtualna Polska, telewizyjna stacja stanowczo odcięła się od zarzutów o próby wpływania na decyzje swoich ekspertów. W obszernym oświadczeniu przesłanym do redakcji tego medium zwrócono szczególną uwagę na to, że wybory dokonywane przez poszczególnych sędziów z krajowych komisji opierają się wyłącznie na ściśle określonych wytycznych EBU.

„Eurowizja od wielu lat budzi ogromne emocje i tegoroczna edycja pokazała, że wokół wydarzenia pojawiają się również bardzo poważne społeczne i polityczne dyskusje. Telewizja Polska dostrzega skalę tych emocji oraz fakt, że dla części widzów i uczestników tegoroczny konkurs miał wymiar wykraczający poza samą muzykę. Jednocześnie warto podkreślić, że zgodnie z zasadami Europejskiej Unii Nadawców (EBU) krajowe jury ocenia występy przede wszystkim w oparciu o kryteria artystyczne i muzyczne, takie jak walory wokalne, kompozycja utworu, wykonanie sceniczne czy ogólna jakość prezentacji. Członkowie jury głosują indywidualnie i niezależnie, a końcowy rezultat jest efektem algorytmu stosowanego przez EBU dla wszystkich państw uczestniczących w konkursie. TVP nie przekazuje jurorom wytycznych dotyczących oceniania występów w kontekście bieżących wydarzeń politycznych”