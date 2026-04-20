Zderzenie osobówki z pociągiem w gminie Węgierska Górka

Pociąg Kolei Śląskich kursujący na trasie Katowice – Zwardoń uderzył w samochód osobowy. Do tego groźnego wypadku doszło w poniedziałek, 20 kwietnia, około godziny 16:10. Zdarzenie miało miejsce w gminie Węgierska Górka, na wyposażonym w działającą sygnalizację świetlną przejeździe w miejscowości Cięcina, zlokalizowanym bezpośrednio przy ulicy Za Torem.

Służby ratunkowe poinformowały, że w uszkodzonym pojeździe znajdowały się dwie osoby: kobieta oraz dziecko. Siła uderzenia była na tyle duża, że pasażerowie odnieśli obrażenia wymagające natychmiastowej interwencji medycznej. Ratownicy zdecydowali o przewiezieniu jednej z poszkodowanych osób do szpitala celem przeprowadzenia szczegółowej diagnostyki. Drugi uczestnik wypadku został dokładnie opatrzony na miejscu i ostatecznie nie wymagał dalszej hospitalizacji.

Na miejsce incydentu natychmiast zadysponowano znaczne siły ratunkowe. Działania prowadzili funkcjonariusze policji, zespoły ratownictwa medycznego (ZRM) z Jeleśni oraz Żywca, a także liczne grupy strażaków. W akcji uczestniczyły zastępy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Żywcu oraz ochotnicy z OSP Węgierska Górka i OSP Cięcina. Mundurowi zabezpieczyli obszar wokół torowiska, zajęli się rannymi i niezwłocznie przystąpili do usuwania skutków kolizji.

Składem kolejowym podróżowało w tym samym czasie dokładnie 69 pasażerów. Z oficjalnych relacji służb wynika, że żaden z podróżnych nie ucierpiał.

Zablokowana trasa Żywiec – Węgierska Górka po wypadku

Kolizja wywołała spore problemy i opóźnienia w kursowaniu pociągów. Ruch na odcinku pomiędzy Żywcem a Węgierską Górką został całkowicie zablokowany, dlatego przewoźnik zdecydował się na uruchomienie zastępczej komunikacji autobusowej dla pasażerów. Pracownicy techniczni oraz policjanci przez długi czas operowali na miejscu wypadku, aby w pełni zabezpieczyć teren i ostatecznie przywrócić bezpieczny przejazd dla pociągów.

Obecnie trwa policyjne śledztwo, którego głównym celem jest szczegółowe wyjaśnienie okoliczności oraz przyczyn tego niebezpiecznego zderzenia. Śledczy prawdopodobnie wezmą pod lupę zabezpieczone nagrania z kamer monitoringu oraz sprawdzą stan techniczny rogatek i systemów ostrzegawczych na przejeździe.

Jednocześnie ratownicy oraz policjanci ponawiają swój ważny apel do wszystkich kierowców i pieszych. Służby proszą o zachowanie maksymalnej czujności i rozwagi podczas pokonywania każdego przejazdu kolejowego.