Samochód wjechał wprost pod pociąg w Cięcinie. Wśród rannych jest dziecko

Martyna Urban
2026-04-20 21:45

W poniedziałek, 20 kwietnia, tuż po godzinie 16:00 w miejscowości Cięcina doszło do bardzo niebezpiecznego zdarzenia. Na przejeździe kolejowym przy ulicy Za Torem samochód osobowy zderzył się ze składem Kolei Śląskich zmierzającym do Zwardonia.

Wypadek na przejeździe kolejowym
Zderzenie osobówki z pociągiem w gminie Węgierska Górka

Pociąg Kolei Śląskich kursujący na trasie Katowice – Zwardoń uderzył w samochód osobowy. Do tego groźnego wypadku doszło w poniedziałek, 20 kwietnia, około godziny 16:10. Zdarzenie miało miejsce w gminie Węgierska Górka, na wyposażonym w działającą sygnalizację świetlną przejeździe w miejscowości Cięcina, zlokalizowanym bezpośrednio przy ulicy Za Torem.

Służby ratunkowe poinformowały, że w uszkodzonym pojeździe znajdowały się dwie osoby: kobieta oraz dziecko. Siła uderzenia była na tyle duża, że pasażerowie odnieśli obrażenia wymagające natychmiastowej interwencji medycznej. Ratownicy zdecydowali o przewiezieniu jednej z poszkodowanych osób do szpitala celem przeprowadzenia szczegółowej diagnostyki. Drugi uczestnik wypadku został dokładnie opatrzony na miejscu i ostatecznie nie wymagał dalszej hospitalizacji.

Na miejsce incydentu natychmiast zadysponowano znaczne siły ratunkowe. Działania prowadzili funkcjonariusze policji, zespoły ratownictwa medycznego (ZRM) z Jeleśni oraz Żywca, a także liczne grupy strażaków. W akcji uczestniczyły zastępy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Żywcu oraz ochotnicy z OSP Węgierska Górka i OSP Cięcina. Mundurowi zabezpieczyli obszar wokół torowiska, zajęli się rannymi i niezwłocznie przystąpili do usuwania skutków kolizji.

Składem kolejowym podróżowało w tym samym czasie dokładnie 69 pasażerów. Z oficjalnych relacji służb wynika, że żaden z podróżnych nie ucierpiał.

Zablokowana trasa Żywiec – Węgierska Górka po wypadku

Kolizja wywołała spore problemy i opóźnienia w kursowaniu pociągów. Ruch na odcinku pomiędzy Żywcem a Węgierską Górką został całkowicie zablokowany, dlatego przewoźnik zdecydował się na uruchomienie zastępczej komunikacji autobusowej dla pasażerów. Pracownicy techniczni oraz policjanci przez długi czas operowali na miejscu wypadku, aby w pełni zabezpieczyć teren i ostatecznie przywrócić bezpieczny przejazd dla pociągów.

Obecnie trwa policyjne śledztwo, którego głównym celem jest szczegółowe wyjaśnienie okoliczności oraz przyczyn tego niebezpiecznego zderzenia. Śledczy prawdopodobnie wezmą pod lupę zabezpieczone nagrania z kamer monitoringu oraz sprawdzą stan techniczny rogatek i systemów ostrzegawczych na przejeździe.

Jednocześnie ratownicy oraz policjanci ponawiają swój ważny apel do wszystkich kierowców i pieszych. Służby proszą o zachowanie maksymalnej czujności i rozwagi podczas pokonywania każdego przejazdu kolejowego.

