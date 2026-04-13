Wiosna w górach to moment, kiedy przyroda budzi się po długiej zimie. W dolinach pojawiają się pierwsze zielone liście, potoki płyną szybciej dzięki roztopom, a powietrze jest świeże i rześkie.

W Beskidach to szczególnie piękny czas. Szlaki nie są jeszcze tak zatłoczone jak latem, a krajobrazy zmieniają się z dnia na dzień. Właśnie wtedy warto wybrać się na jedną z najładniejszych tras w województwie śląskim – szlak prowadzący na Halę Rysiankę w Beskidzie Żywieckim.

Szlak na Halę Rysiankę – jedna z najpiękniejszych tras w regionie

Hala Rysianka to rozległa górska polana położona na wysokości ponad 1300 metrów nad poziomem morza. To miejsce od lat uchodzi za jeden z najbardziej widokowych punktów w Beskidzie Żywieckim.

Najpopularniejsza trasa prowadzi z Złatnej Huty lub Sopotni Wielkiej. Szlak nie należy do bardzo trudnych – jest stosunkowo łagodny, a podejścia są rozłożone na dłuższym odcinku. Dzięki temu świetnie nadaje się także dla osób, które nie mają dużego doświadczenia w górskich wędrówkach.

Już po kilkudziesięciu minutach marszu zaczynają pojawiać się pierwsze punkty widokowe, a im wyżej, tym panorama staje się coraz bardziej spektakularna.

Panorama, która robi wrażenie

To właśnie widoki są jednym z najważniejszych powodów, dla których szlak na Rysiankę uchodzi za jeden z najpiękniejszych w województwie śląskim.

Z polany przy schronisku można zobaczyć m.in.:

masyw Pilska,

Babią Górę, najwyższy szczyt Beskidów,

pasma Beskidu Żywieckiego i Beskidu Śląskiego,

a przy dobrej pogodzie nawet odległe szczyty słowackiej Małej Fatry.

Rozległa hala sprawia, że widok nie jest zasłonięty przez drzewa. To jedno z tych miejsc, gdzie można usiąść na trawie lub ławce przy schronisku i po prostu podziwiać górski krajobraz.

Wiosną wygląda tu najpiękniej

Choć Rysianka jest popularna przez cały rok, wielu turystów uważa, że wiosna to najlepszy moment na tę trasę.

Polany zaczynają pokrywać się soczystą zielenią, pojawiają się pierwsze górskie kwiaty, a drzewa w dolinach nabierają świeżych kolorów. W połączeniu z błękitnym niebem i panoramą gór daje to niezwykle malowniczy krajobraz. Ponadto w kwietniu kwitną tu krokusy, co dodatkowo uatrakcyjnia tę trasę wiosną.

Dodatkowym atutem jest mniejszy ruch na szlakach. W maju czy na początku czerwca można tu spotkać znacznie mniej turystów niż w środku wakacji.

Idealna trasa na spokojną wycieczkę

Szlak na Halę Rysiankę jest też świetnym pomysłem na jednodniową wycieczkę. Wędrówka w jedną stronę zajmuje zazwyczaj około dwóch godzin, w zależności od wybranej trasy.

Na miejscu znajduje się Schronisko PTTK na Hali Rysiance, gdzie można odpocząć, napić się herbaty czy zjeść ciepły posiłek. Dla bardziej ambitnych turystów to również dobry punkt startowy do dalszej wędrówki – na przykład w stronę Pilska, Lipowskiej czy Romanki.

Największą zaletą tego miejsca jest jednak atmosfera. Rozległa hala, otwarte panoramy i przestrzeń sprawiają, że można tu naprawdę poczuć klimat beskidzkich gór. Wiosną, gdy słońce zaczyna zachodzić nad grzbietami, światło robi się miękkie i złote. Wtedy Rysianka wygląda niemal jak z górskiej pocztówki.

Dlatego dla wielu miłośników gór szlak na Halę Rysiankę pozostaje jednym z najpiękniejszych w całym województwie śląskim – szczególnie właśnie wtedy, gdy Beskidy budzą się do życia po zimie.