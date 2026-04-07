Historia tych kwitnących roślin sięga ponad stu milionów lat wstecz, co czyni je jednymi z najstarszych na naszej planecie. Ich największym atutem są ogromne, przyciągające wzrok pąki, rozwijające się zazwyczaj przed pojawieniem się pierwszych liści. Takie zjawisko sprawia, że nagie konary szczelnie otulają się purpurowymi, białymi oraz różowymi kwiatostanami. Od dawna te ozdobne drzewa uchodzą za symbol wiosennego odrodzenia i elegancji, zyskując ogromną popularność w przestrzeniach parkowych i ogrodowych.

Szlak Kwitnącej Magnolii w Cieszynie przyciąga turystów

Wraz z nadejściem cieplejszych dni Cieszyn staje się prawdziwym magnesem na odwiedzających z całego województwa śląskiego. Funkcjonuje tu bowiem unikalny Szlak Kwitnącej Magnolii w Cieszynie, wytyczony dokładnie w tych rejonach miasta, gdzie podziwiać można najbardziej zjawiskowe okazy tych drzew.

Cała trasa spacerowa liczy dokładnie 1,04 kilometra i obejmuje jedenaście wyznaczonych punktów. Pokonanie tego dystansu wymaga przeznaczenia około sześćdziesięciu minut, jednak spacerowicze zazwyczaj spędzają tam znacznie więcej czasu, fotografując rozkwitające rośliny i delektując się wiosennymi widokami.

Najbardziej optymalnym terminem na zwiedzanie są pierwsze dni kwietnia, gdy pąki masowo się otwierają, błyskawicznie pokrywając całe gałęzie gęstym kwieciem. Ewentualne wiosenne przymrozki mogą nieco opóźnić ten naturalny proces o maksymalnie kilka dób.

Trasa spacerowa wokół cieszyńskich zabytków

Każdego roku setki miłośników przyrody ruszają oficjalnie wytyczoną trasą w Cieszynie. Początek wędrówki znajduje się na Placu Kościelnym, gdzie tuż przed monumentalnym Kościołem Jezusowym w Cieszynie rośnie zjawiskowa magnolia gwiaździsta.

Dalsza część miejskiego spaceru wiedzie przez najbardziej urokliwe zakątki, obejmując między innymi:

- ulicę Henryka Sienkiewicza w Cieszynie, słynącą z dwóch potężnych magnolii odmiany „Alexandrina”,

- ulicę 3 Maja w Cieszynie, obfitującą w kilka wysokich, majestatycznych drzew,

- ulicę Karola Miarki w Cieszynie, gdzie podziwiać można niezwykle unikalną magnolię Lenné’go,

- malowniczy Park Pokoju w Cieszynie, skrywający kolejne kwitnące okazy zlokalizowane tuż obok orkiestronu.

Zwieńczeniem wycieczki bywa najczęściej wizyta w Café Muzeum w Cieszynie. W zaadaptowanych wnętrzach dawnej stajni pałacowej goście mają okazję skosztować unikalnych słodkości nawiązujących swoim charakterem do kwitnących magnolii.

W bieżącym sezonie uruchomiono dodatkowo opcję zorganizowanego zwiedzania z wykwalifikowanym przewodnikiem. Inicjatywa ta, zaplanowana na 29 marca i 4 kwietnia, okazała się prawdziwym hitem wśród lokalnej społeczności oraz przyjezdnych gości.

Zbiórki wyznaczono na Placu Kościelnym, a każda taka wyprawa zajmowała uczestnikom około dwóch i pół godziny. W wycieczkach wzięły udział dziesiątki chętnych, pragnących osobiście zobaczyć najokazalsze drzewa i zgłębić lokalne ciekawostki botaniczne.

W rolę przewodników wcielili się Irena French i Stanisław Kawecki, przybliżając słuchaczom architekturę okolicznych willi, historię miejskich terenów zielonych oraz specyfikę samych krzewów. W sieci udostępniono również pamiątkowe fotografie dokumentujące tegoroczne zorganizowane spacery.

Leopold Jan Szersznik sprowadził magnolie do Cieszyna

Obecność tych egzotycznych roślin w Cieszynie zapoczątkowano w okolicach 1800 roku. Sprowadzeniem ich na ten teren zajął się Leopold Jan Szersznik, znany duchowny, pasjonat nauki oraz zapalony kolekcjoner.

U schyłku XIX stulecia gatunek ten zyskał ogromne uznanie w oczach zamożnej części mieszkańców, którzy chętnie ozdabiali nimi swoje willowe ogrody. Dzięki tym nasadzeniom magnolie na stałe wpisały się w reprezentacyjny krajobraz miasta.

Obecnie, podczas wiosennych miesięcy, Cieszyn do złudzenia przypomina wielki różowy ogród. Setki pachnących kwiatów w połączeniu ze starodawnymi willami i cichymi ulicami sprawiają, że przejście Szlakiem Kwitnącej Magnolii stanowi topową atrakcję turystyczną Śląska.