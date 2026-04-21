Dopiero co trenował z Prezydentem Nawrockim, a teraz dostał zarzuty! Mariusz P. dostanie wyrok?

Julita Buczek
2026-04-21 8:34

Głośna sprawa z udziałem Mariusza P. nabiera tempa! Znany sportowiec i strongman znalazł się w centrum poważnych zarzutów, które mogą go sporo kosztować. Miało dojść do rozpoczęcia procesu, ale zamiast tego wydarzył się nieoczekiwany zwrot akcji, który tylko podkręcił emocje.

Burza wokół Mariusza P.! Fani przecierają oczy ze zdumienia
Mariusz P. pod lupą! Chodzi o kontrowersyjne materiały w sieci

W poniedziałek 20 kwietnia 2026  roku przed Sąd Rejonowy w Opolu miała ruszyć sprawa, o której od kilku dni mówi cała Polska. Mariusz P. został oskarżony o nielegalne promowanie hazardu w internecie. Według ustaleń Krajowa Administracja Skarbowa publikowane przez niego treści mogły naruszać obowiązujące przepisy, które w Polsce są w tej kwestii wyjątkowo restrykcyjne.

Mariusz P. w opałach! Grożą mu poważne konsekwencje

Chodzi o materiały zamieszczane w sieci, w których pojawiało się charakterystyczne hasło "Pudzianator". Śledczy uznali, że mogło ono zostać wykorzystane w sposób powiązany z promocją gier hazardowych. A to wedle prawa jest surowo zabronione i może wiązać się z wysokimi karami finansowymi.

Gdy wydawało się, że sprawa ruszy z miejsca, doszło do niespodziewanego obrotu. Na sali sądowej zabrakło samego Mariusza P., pojawiła się natomiast jego pełnomocniczka. To właśnie ona zwróciła uwagę na istotne braki w akcie oskarżenia. Podkreśliła, że dokumenty nie wskazują precyzyjnie, jakie konkretne działania i w jakim czasie miały stanowić naruszenie prawa, co znacząco utrudnia przygotowanie obrony.

Z dokumentów przygotowanych przez oskarżyciela nie wynika, w jakim okresie i jakie konkretne zachowania oskarżonego są uznawane za naruszające prawo. Zarzuty są bardzo ogólne i tak sformułowane, że obrona oskarżonego jest niemożliwa. Nie jest wykluczone, że słowo "Pudzianator" mogło funkcjonować, zanim zostało powiązane z nazwą gry - miała mówić prawniczka Mariusza P. 

Z kolei przedstawicielka skarbówki przekonywała, że materiał dowodowy jest wystarczający i opiera się na konkretnych przykładach. Mimo to sąd dopatrzył się uchybień proceduralnych - okazało się, że nie wszystkie wymagane formalności zostały dopełnione, w tym kwestie związane z poinformowaniem prokuratury.

W efekcie rozprawa została odroczona, a odpowiednie instytucje mają teraz czas na uzupełnienie braków. Dopiero po ich usunięciu sprawa będzie mogła wrócić na wokandę i wejść we właściwą fazę. Sprawa Mariusza P. już teraz wywołuje ogromne emocje i dzieli opinię publiczną. Jedni bronią sportowca, inni domagają się szczegółowych wyjaśnień.  

