Madonna okradziona po Coachelli. Zniknęły bezcenne przedmioty

Historyczny występ Madonny. Sabrina Carpenter zaprosiła ją na Coachellę

Podczas drugiego weekendu popularnego festiwalu Coachella 2026 doszło do wielkiego muzycznego powrotu. 67-letnia królowa popu niespodziewanie pojawiła się na scenie jako gość specjalny koncertu Sabriny Carpenter. Artystki wspólnie zaprezentowały wielotysięcznej publiczności energetyczną mieszankę przebojów „Vogue” i „Like a Prayer”, a także premierowo wykonały zupełnie nowy, niepublikowany dotąd utwór, który najprawdopodobniej nosi tytuł „Bring Your Love”. Dla legendarnej piosenkarki ten występ miał wymiar niezwykle symboliczny. Równo dwadzieścia lat wcześniej artystka przełamała festiwalowe schematy, stając się pierwszą gwiazdą muzyki popularnej na imprezie zdominowanej do tej pory przez brzmienia rockowe i alternatywne. Aby odpowiednio uczcić ten jubileusz, piosenkarka założyła dokładnie te same buty, słynny gorset oraz kurtkę, w których zaprezentowała się kalifornijskiej publiczności dwie dekady temu.

„Dwadzieścia lat temu wystąpiłam na Coachelli. To był pierwszy raz, gdy wykonałam "COADF" w Ameryce. To było dla mnie bardzo ekscytujące. Możecie sobie wyobrazić, jak emocjonujące jest dla mnie wrócić tu po 20 latach w tych samych butach, w tym samym gorsecie, kurtce Gucci. To jakby historia zatoczyła koło - mówiła ze sceny.”

Niestety, ten magiczny wieczór u boku młodszej koleżanki po fachu zakończył się dla gwiazdy wyjątkowo przykrym incydentem. Gwiazda straciła swoje kostiumy!

Kradzież na festiwalu Coachella 2026. Madonna straciła kultowe ubrania

Zbulwersowana artystka postanowiła wziąć sprawy w swoje ręce i opublikowała obszerny komunikat na swoim oficjalnym profilu na Instagramie. Zwróciła się w nim z naglącym apelem do wszystkich sympatyków o wsparcie w poszukiwaniach skradzionych elementów garderoby, które zaginęły zaraz po zakończeniu jej muzycznego show u boku Sabriny Carpenter.

„Wciąż jestem na fali po piątkowym wieczorze na Coachelli! Dziękuję Sabrinie i wszystkim, dzięki którym było to możliwe. Powrót z Confessions II tam, gdzie wszystko się zaczęło, był niesamowitym przeżyciem! Ten moment "zatoczenia koła" był wyjątkowy, dopóki nie odkryłam, że zaginęły archiwalne ubrania, które miałam na sobie – mój kostium wyciągnięty z osobistych archiwów: kurtka, gorset, sukienka i wszystkie pozostałe elementy garderoby - zaczęła swój wpis.”

W opublikowanym oświadczeniu piosenkarka podkreśliła ze smutkiem, że skradzione przedmioty nie są zwykłymi elementami stroju, lecz mają ogromną wartość sentymentalną i stanowią istotny fragment jej artystycznego dziedzictwa. W branży muzycznej wizerunek sceniczny odgrywa przecież fundamentalną rolę, a niekwestionowana ikona mody, jaką jest Madonna, wielokrotnie kreowała światowe trendy swoimi odważnymi stylizacjami.

„To nie są tylko ubrania, to część mojej historii. Zaginęły również inne archiwalne przedmioty z tej samej ery. Mam nadzieję i modlę się, że jakaś dobra dusza znajdzie te rzeczy i skontaktuje się z moim zespołem - dodała.”

Madonna szuka ubrań z Coachelli. Piosenkarka zapowiedziała nagrodę finansową

Zrozpaczona wokalistka nie zamierza zostawić tej sprawy bez echa i walczy o sprawiedliwość. Aby zmotywować potencjalnych znalazców lub osoby posiadające informacje, legendarna artystka ogłosiła w sieci, że za oddanie jej drogocennych ubrań przewidziana jest specjalna nagroda.

„Oferuję nagrodę za ich bezpieczny zwrot. Dziękuję z całego serca - podsumowała.”

