Szykowna Joanna Opozda na czerwonym dywanie. Najpierw sąd i sprawa rozwodowa, a późnej? Sami zobaczcie!

Opozda i Królikowski rozwodzą się od lat, a finału nie widać

Joanna Opozda i Antek Królikowski powiedzieli sobie sakramentalne "tak" w sierpniu 2021 roku, ale ich małżeńska sielanka trwała zaledwie kilka miesięcy. Już na początku 2022 roku wszystko zaczęło się sypać, a do sądu trafił pozew rozwodowy - dokładnie w czasie, gdy na świecie pojawił się ich syn Vincent! Od tamtej pory trwa prawdziwa wojna, której końca wciąż nie widać. Choć od złożenia papierów minęły ponad cztery lata, sprawa rozwodowa ciągnie się w nieskończoność. Kolejne rozprawy, świadkowie, emocje i wzajemne oskarżenia to tło tej burzliwej historii.

17 kwietnia 2026 roku miało nastąpić wielkie zakończenie tej telenoweli. Opozda pojawiła się w sądzie w asyście ochroniarzy, a między byłymi partnerami panował lodowaty chłód. Podczas przerwy robili wszystko, by się nie spotkać, ale los i tak ich skonfrontował.

Największe emocje w tym sporze budzą pieniądze i kwestia opieka nad dzieckiem. Spór o alimenty i winę za rozpad małżeństwa rozpala salę sądową do czerwoności. Aktorka walczy o swoje, a jej były partner, który ma jednocześnie żonę oraz nową partnerkę i kolejne dziecko, ma zupełnie inne zdanie. Dawni zakochani nie potrafią się porozumieć, dlatego ich małżeństwo wciąż trwa.

Opozda na czerwonym dywanie 2 dni po rozprawie

Ale kwestia rozwodu to tylko jedna z wielu składowych codziennego życia Opozdy i Królikowskiego. Aktora na co dzień zajmują ukochana partnerka i córeczka Jadzia, a aktorkę synek Vincent. Oboje działają też zawodowo, bywają na imprezach branżowych.

Ostatnio Opozda pojawiła się na Gali Osobowości i Sukcesy. I skradła show! Wyglądała wspaniale w długiej, jasnej sukni z drapowaniami, które skupiały wzrok na jej biodrach i z lekko odsłoniętym dekoltem. Gwiazda związała włosy, a stylizację uzupełniła delikatną biżuterią. W tym szalenie kobiecym wydaniu stawiła się na czerwonym dywanie zaledwie dwa dni po sądowych utarczkach. Na rozprawie rozwodowej pokazała się od nieco innej strony - wystąpiła bowiem w białym garniturze.

