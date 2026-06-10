Szczuplutka Magda Narożna pokazała zupełnie nową fryzurę. Dobra zmiana?

Magda Narożna znów z krótką fryzurką. Ale jest coś nowego!

Gwiazda disco polo Magda Narożna przez lata przyzwyczaiła fanów do charakterystycznych blond włosów, ale tym razem postanowiła zaskoczyć wszystkich. Jeszcze kilka dni temu artystka występowała w długich, jasnych lokach. Teraz po tamtym wizerunku nie ma już śladu! Narożna zdecydowała się na zdecydowanie krótsze cięcie, a dodatkowo postawiła na modny, pastelowy odcień różu. Efekt? Internauci nie mogli uwierzyć, że na zdjęciach widzą tę samą osobę.

Przedstawiam Wam moje nowe, kolorowe, drapieżne włosy. Bardzo lubię eksperymentować, jeżeli chodzi o moje włosy. Piszcie w komentarzach, jak Wam się podoba! - napisała Narożna na swoim profilu na Instagramie.

To nie pierwszy raz, gdy Magda eksperymentuje z wyglądem. W przeszłości zaskakiwała już fanów efektownymi lokami, odważnymi upięciami czy kolorowymi dodatkami do włosów. Tym razem poszła jednak o krok dalej i całkowicie odmieniła swój image. Czy nowa fryzura stanie się jej znakiem rozpoznawczym na lato 2026? Wcześniej piosenkarka już nosiła krótkie fryzurki, później z nich zrezygnowała, ale znów ciągnie ją do zmian.

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Internauci komentują

Nowa fryzura błyskawicznie stała się tematem komentarzy. Jedni zachwycają się odwagą wokalistki i twierdzą, że wygląda świeżo oraz nowocześnie. Inni przyznają, że potrzebują chwili, by przyzwyczaić się do tak radykalnej zmiany. W sieci posypały się komplementy:

"Młodziej w tej fryzurze i tak bardzo świeżo", "Wow, normalnie 10 lat młodziej! Taka Cię pamiętam", "Wow, super Madzia, ślicznie wyglądasz", "Pani Magdo oszałamiająca pięknie Pani wygląda w tej fryzurze", "Ooo jaaaaa, Madzia. Przekozacka zmiana", "Pięknie, lepiej niż w długich", "Wygląda pani prześlicznie w tej nowej fryzurze i kolorze", "Bardzo pasuje do pani ta fryzurka".

Według fanów teraz Narożna wygląda dużo młodziej. Zgadzacie się?

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