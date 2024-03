Magda Narożna znowu się zmieniła. Schudła jeszcze bardziej? Inny człowiek! Mamy zdjęcia

Magda Narożna znów przeszła metamorfozę

Wokalistka zespołu Piękni i Młodzi kilka miesięcy temu zaskoczyła wszystkich. Magda Narożna pojawiła się na jednym z pokazów mody zupełnie odmieniona - wyraźnie zeszczuplała i dopięła długie włosy. Wcześniej Narożna była zaokrąglona, a krótkie włosy czesała w niemodnego od lat irokeza. Nowa fryzura sprawiła, że wyglądała dużo lepiej. Wyostrzyły się też rysy jej twarzy. Magda Narożna od razu informowała, że wagę zrzuciła dzięki aktywności fizycznej.

- Pytacie mnie jak to się stało, że mam taką sylwetkę i tak szybko pozbyłam się zbędnych kilogramów. Co prawda nie było to według mnie tak szybko, bo trwało to pół roku od kiedy się ustabilizowała moja waga i tak naprawdę teraz od dłuższego czasu stoi w miejscu. Ale podstawą mojej metamorfozy jest ruch, bardzo dużo ruchu. Tak jak teraz jestem na spacerze, ale spaceruje bardzo długo bo robię około 10 km przynajmniej na takim spacerku - mówiła Narożna.

Jak schudła Magda Narożna?

Wokalistka zespołu Piękni i Młodzi podkreśla, że nie stosowała żadnej rygorystycznej diety. Nie dla niej głodzenie się.

"Zdrowe podejście do życia… niekoniecznie tylko i wyłącznie wyrzeczenia! Naucz się żyć w zgodzie ze swoim organizmem: nawadniaj się, staraj się jeść jak najmniej przetworzone, zdrowe produkty, regularność, sen i w moim przypadku przede wszystkim aktywność fizyczna" - napisała na Instagramie, odpowiadając na wszystkie pytania o to, jak udało jej się schudnąć. "Pamiętajcie, każdy z nas jest inny! Zacznij od małych kroków! Głodzenie się i doprowadzanie siebie samego do wręcz chorego stosunku do jedzenia nie jest rozwiązaniem! Zacznij od zrobienia badań, sprawdź, czy z twoim organizmem jest wszystko OK, i przede wszystkim bądź konsekwentny! Bez pracy nie ma kołaczy" - pisała do swoich fanów.

Okazuje się, że odmieniona Magda Narożna mogła zmienić się jeszcze bardziej. Kilka dni temu wokalistka pojawiła się na imprezie z okazji jubileuszu programu "Twoja twarz brzmi znajomo". Goście wydarzenia i fotoreporterzy nie mogli uwierzyć, że to naprawdę ona. Magda znów ma inną fryzurę - tym razem zaprezentowała, jak urosły jej własne włosy. Wygląda na jeszcze szczuplejszą. A jej twarz nabrała zupełnie innego wyrazu.

Zobaczcie w naszej galerii, jak wygląda teraz Magda Narożna. Rozpoznalibyście ją?