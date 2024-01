Magdalena Narożna to jedna z najbardziej popularnych wokalistek disco-polo w naszym kraju. Wraz z zespołem "Piękni i młodzi", wylansowali takie utwory jak: "Niewiara", czy ostatni hit "Czułe słowa", które szturmem podbijają media społecznościowe. Widzowie mogą kojarzyć ją również z programu "Twoja twarz brzmi znajomo", gdzie wokalistka wcielała się w różne postaci ze świata muzyki. Ostatnio udzieliła wywiadu, w którym wróciła pamięcią do czarnych i mrocznych scen z początków kariery. Artystka została bowiem pobita. Sprawa zakończyła się w sądzie. Poznajcie dramatyczne szczegóły!

Magdalena Narożna POBITA przez menadżera klubu! Sprawa trafiła do sądu!

Piosenkarka zespołu "Piękni i młodzi" była gościem podcastu TVP "Bądźmy razem". którym wraz z Aleksandrem Sikorą wróciła myślami do początków kariery. Jedna z sytuacji była bardzo brutalna, wokalistka została bowiem pobita przez menadżera jednego z klubów.

- Jak już graliśmy jako Piękni i młodzi, to miałam taką nieprzyjemną sytuację w pewnym klubie. Menadżer - nie wiem, w jakim stanie był, świadomy, czy nie - ale mnie uderzył. Skończyło się w sądzie, ja tę sprawę wygrałam - powiedziała w podcaście.

Sprawa była wówczas bardzo głośna, a wokalistka mogła liczyć na wsparcie fanów.

- Ja nie wiem, co odbiło tej osobie. Dawno to było, to były takie początki właśnie. To była głośna sprawa, bardzo dużo wsparcia dostałam wtedy od ludzi. Jeździłam na koncerty i ludzie byli bardzo mocno za mną - dodała.

Zobacz poniższą galerię: