Szok! Prawie 6 godzin i Królikowski z Opozdą dalej się nie rozwiedli! Znów poszło o ALIMENTY

Antek Królikowski i Joanna Opozda znów się nie rozwiedli... To już 4 lata

Antek Królikowski i Joanna Opozda pobrali się w sierpniu 2021, jednak kilka miesięcy później - jeszcze zanim aktorka urodziła ich pierwszego i jedynego syna Vincenta - ich miłość jakby wygasła. I zaczęła się wojna.

Antek Królikowski jeszcze przed porodem Joanny Opozdy związał się z prawniczką Izą, z którą jest do dziś i doczekał się kolejnego dziecka. Niestety - z pierwszym nie ma kontaktu. Batalia sądowa Antka i Joanny trwa już 4 lata, bo choć oboje kategorycznie zgadzają się, że już nie chcą być małżeństwem, to jednak mają diametralnie różne poglądy na opiekę nad dzieckiem i wysokość alimentów, które aktor aktorce musi płacić.

Joanna Opozda nie może pracować przez dziecko?

17 kwietnia 2026 roku znowu spotkali się w sądzie, by spróbować doprowadzić w końcu sprawy do końca. Antek Królikowski i Joanna Opozda zeznawali wiele godzin. Od 9 rano do 15 trwała rozprawa, ale jak udało nam się dowiedzieć - ostatecznie znów bez wyniku!

Joanna Opozda ogłosiła w sądzie, że utraciła 40% alimentów. Antek płacił 10 tys. zł miesięcznie - 6 tys. zł na syna i 4 tys. dla żony, która twierdzi, że domaga się też zapłaty za to, że opiekuje się dzieckiem, bo są dysproporcje - ona cały czas jest z dzieckiem i uważa, że nie może przez to pracować

- mówi nam nasze źródło.

Antek z kolei twierdzi, że w ramach alimentów ponosi koszty opiekunki dla dziecka - do tej roli Opozda miała zatrudnić własną mamę - więc Joanna może pracować. Jej rola w serialu "Na Wspólnej", czy niedawne role filmowe wydają się to potwierdzać.

Opozda kontra Królikowski: wojna o opiekę nad synem i alimenty

Faktycznie - Vincent nie widuje się z ojcem, ale dlatego, że Opozda sobie tego nie życzy i wielokrotnie powtarzała, zarówno w sądzie jak i publicznie, że nie chce, by jej dziecko miało kontakt z Królikowskim.

Antek Królikowski, o ile nie ma problemu z płaceniem na dziecko, ba!, domaga się ustalenia przez sąd czasu z dzieckiem, ale na byłą ukochaną płacić nie chce.

Teraz więc Joanna Opozda chce sprawdzenia w związku z tym w firmie producenckiej ATM, która produkuje jego serial, jego dokładnych zarobków. Stąd kolejne przedłużenie i brak rozwodu.

Aktora obecnie można oglądać w serialu "Uroczysko", natomiast Joannę Opozdę w "Na Wspólnej" jako Andżelę i w filmie "Przepiękne!".

