Emilia Komarnicka z wakacji z dziećmi trafiła wprost do sądu. Jest rozwiedziona czy jednak nie?

Z wakacji wprost na rozwód

Emilia Komarnicka 9 czerwca pojawiła się w sądzie na pierwszej sprawie rozwodowej. Na rozprawę trafiła właściwie wprost z wakacyjnego wyjazdu. Dopiero co pokazywała na Instagramie kadry z wycieczki, fotki w bikini i pisała o podróżowaniu z ukochanymi synami:

Za każdym razem mam poczucie, że pokazując im nowy krajobraz, inną kulturę, zapachy, smaki i ludzi, rozszerzam ich świat. Poszerzam granice tego, co znane i oczywiste. Uczę ciekawości zamiast lęku przed nieznanym. (...) Kocham patrzeć, jak odkrywają świat po swojemu. Jak zadają sto pytań, zachwycają się rzeczami, których ja już dawno przestałam zauważać. Jak przypominają mi, że wszystko można zobaczyć pierwszy raz (chyba właśnie dlatego te podróże są tak naprawdę równie ważne dla mnie, jak dla nich.

Zaraz po powrocie musiała uporać się z rozwodem.

Zobacz także: Emilia Komarnicka i Redbad Klynstra rozwodzą się po 9 latach. Piękny gest na rozstanie

ZOBACZ ZDJĘCIA Z PIERWSZEJ ROZPRAWY ROZWODOWEJ KOMARNICKIEJ I KLYNSTRY

Komarnicka i Klynstra wydawali się parą idealną

Jeszcze kilka lat temu Emilia Komarnicka i Redbad Klynstra uchodzili za wzór zgodnego związku. Dziś ich wspólna historia zmierza do finału. Aktorzy poznali się na planie serialu "Na dobre i na złe" 18 lat temu. Z czasem ich zawodowa znajomość przerodziła się w wielką miłość. W 2017 roku przysięgli sobie miłość i wierność, a niedługo później doczekali się dwóch synów. Przez lata unikali skandali i rzadko opowiadali o życiu prywatnym. Tym większym zaskoczeniem były informacje o kryzysie w ich związku.

Pierwsze sygnały pojawiły się, gdy oboje zrezygnowali z używania podwójnych nazwisk. Tłumaczyli wtedy, że chodzi wyłącznie o kwestie zawodowe. Plotki o rozstaniu jednak nie ucichły. W sierpniu 2025 r. okazało się, że do sądu wpłynął pozew rozwodowy.

Zobacz także: Głośne rozstania gwiazd i plaga rozwodów w polskim show-biznesie w 2025! Te znane pary powiedziały sobie "żegnaj" w zeszłym roku

Rozwiedzeni czy jeszcze nie?

Podczas pierwszej rozprawy rozwodowej, która odbyła się 9 czerwca, emocji nie brakowało. Jeszcze na korytarzu, zanim wszystko się rozpoczęło, między małżonkami dało się wyczuć napięcie. Przed wejściem na salę rozpraw aktorzy unikali kontaktu ze sobą i nawet się nie przywitali. Zupełnie inaczej zachowywali się po zakończeniu posiedzenia - wówczas między nimi nie zabrakło uprzejmych gestów i uśmiechów. Nawet się objęli!

Czułe gesty i radosne miny mogły wskazywać na to, że małżeństwo Klynstry oraz Komarnickiej zostało oficjalnie zakończone. Aktor przyjął gratulacje od fotoreporterów, a pełnomocnik jego ekspartnerki miał mówić, że "już po wszystkim". A jednak według Pudelka wyroku wciąż nie ma, a sprawa rozwodowa została odroczona!

Zobacz także: Nie tylko Kaczorowska i Pela. Aż trzy znane pary rozwodzą się tego samego dnia!

ZOBACZ ZDJĘCIA Z PIERWSZEJ ROZPRAWY ROZWODOWEJ KOMARNICKIEJ I KLYNSTRY

Zobacz więcej zdjęć. Anna Mucha miała 22 lata, Kuba Wojewódzki prawie 40. Wyznała, że to ona go uwiodła!

Doda walczy o rozwód kościelny. Po śmierci księdza musiała zaczynać wszystko od nowa

49