"Taniec z Gwiazdami" ma nowe twarze. To mistrzowie, którzy zadebiutują na parkiecie u boku gwiazd

Nowy sezon "Tańca z Gwiazdami" coraz bliżej. Troje debiutantów w obsadzie

Nadchodząca, 32. edycja polskiej wersji programu "Taniec z Gwiazdami" przynosi wiele niespodzianek. Choć nadal nie ogłoszono oficjalnie, kto zajmie miejsce Ewy Kasprzyk w jury, wiemy już, z kim zatańczą zaproszone gwiazdy. Wśród profesjonalnych tancerzy pojawiły się trzy zupełnie nowe nazwiska.

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Skład ekipy "Dancing with the Stars" zasiliło trio: Estelle François, Kacper Rutka oraz Krystian Rzymkiewicz. Wspólnie zaprezentowali się oni telewidzom podczas występu w programie "halo, tu polsat", wyemitowanym 16 sierpnia. Kim są debiutanci, z kim wystąpią na parkiecie i czy mają szansę na zdobycie Kryształowej Kuli w swoim pierwszym sezonie? Prześledźmy najważniejsze fakty na ich temat.

Estelle François wkracza do "Tańca z Gwiazdami" w wielkim stylu

Estelle François przyszła na świat we Francji, jednak od najmłodszych lat swoje taneczne umiejętności szlifowała w Polsce, gdzie również zdobywała liczne nagrody. Profesjonalne treningi rozpoczęła jako dziewięciolatka. W swoim dorobku ma starty w prestiżowych turniejach organizowanych w Wielkiej Brytanii, Belgii oraz rodzimej Francji. Jej partnerem życiowym jest tancerz Sebastian Gułaj. W swoim pierwszym sezonie w "Tańcu z gwiazdami" zawalczy o wygraną z influencerem Dominikiem Rupińskim, z którym tworzy parę nr 7.

Kacper Rutka w telewizji po wygranym castingu

Kacper Rutka, pochodzący z dolnośląskiego Strzegomia, wziął udział w castingu zorganizowanym przez produkcję programu "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" po tegorocznej wiosennej edycji. Udało mu się pomyślnie przejść eliminacje i już we wrześniu ten utalentowany tancerz, mający na koncie sukcesy w mistrzostwach Polski oraz starty na arenie międzynarodowej, pojawi się w telewizji. Na parkiecie towarzyszyć mu będzie wokalistka Kaeyra – wystąpią razem jako para nr 10.

Krystian Rzymkiewicz debiutuje w "Tańcu z Gwiazdami" po "You can dance" i Eurowizji

Krystian Rzymkiewicz to postać, którą widzowie mogą kojarzyć z innych formatów rozrywkowych. Pochodzący z Jędrzejowa tancerz pierwsze kroki na sali tanecznej stawiał w wieku dziewięciu lat, z inicjatywy swojej mamy. W jego bogatym dorobku na szczególną uwagę zasługuje triumf w programie "You can dance" w 2025 roku. Dodatkowo, w tym roku zaprezentował się szerokiej publiczności, występując jako tancerz u boku Alicji Szemplińskiej na scenie Eurowizji. W nadchodzącej edycji "Tańca z Gwiazdami" zatańczy z piosenkarką Mandaryną, tworząc parę nr 2.

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Kiedy startuje "Taniec z Gwiazdami" 2026? Lista wszystkich par

Poniżej prezentujemy oficjalne zestawienie wszystkich gwiazd i tancerzy wraz z przypisanymi im numerami, na które będzie można wysyłać SMS-y w trakcie trwania programu:

Krzysztof Kwiatkowski i Sara Janicka Mandaryna i Krystian Rzymkiewicz Piotr "Guma" Gumulec i Julia Suryś-Stromecka Helena Englert i Roman Osadchiy Jasper Sołtysiewicz i Daria Syta-Grobelna Monika Borzym i Michał Kassin Dominik Rupiński i Estelle François Joanna Jędrzejczyk i Kamil Kuroczko Matteo Brunetti i Izabela Skierska Kaeyra i Kacper Rutka Dominik Smaruj i Magda Tarnowska Izabela Kuna i Michał Bartkiewicz

Nowy sezon "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" rozpocznie się na antenie Polsatu już 6 września 2026 roku.

Sonda "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami". Komu będziesz kibicować w 19. edycji? Monika Borzym Matteo Brunetti Helena Englert Piotr "Guma" Gumulec Joanna Jędrzejczyk Kaeyra Izabela Kuna Krzysztof Kwiatkowski Mandaryna Dominik Rupiński Dominik Smaruj Jasper Sołtysiewicz