"Taniec z Gwiazdami" ma nowe twarze. To mistrzowie, którzy zadebiutują na parkiecie u boku gwiazd

Kamil Polewski
Kamil Polewski
2026-08-16 16:13

Zbliża się kolejna edycja popularnego show Polsatu "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami". Znamy już oficjalnie wszystkie pary uczestników, a wśród nich pojawiły się trzy nowe twarze. Estelle François, Kacper Rutka oraz Krystian Rzymkiewicz po raz pierwszy zaprezentują swoje umiejętności u boku gwiazd. Co o nich wiemy i jak wyglądają?

Nowy sezon "Tańca z Gwiazdami" coraz bliżej. Troje debiutantów w obsadzie

Nadchodząca, 32. edycja polskiej wersji programu "Taniec z Gwiazdami" przynosi wiele niespodzianek. Choć nadal nie ogłoszono oficjalnie, kto zajmie miejsce Ewy Kasprzyk w jury, wiemy już, z kim zatańczą zaproszone gwiazdy. Wśród profesjonalnych tancerzy pojawiły się trzy zupełnie nowe nazwiska.

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Skład ekipy "Dancing with the Stars" zasiliło trio: Estelle François, Kacper Rutka oraz Krystian Rzymkiewicz. Wspólnie zaprezentowali się oni telewidzom podczas występu w programie "halo, tu polsat", wyemitowanym 16 sierpnia. Kim są debiutanci, z kim wystąpią na parkiecie i czy mają szansę na zdobycie Kryształowej Kuli w swoim pierwszym sezonie? Prześledźmy najważniejsze fakty na ich temat.

Estelle François wkracza do "Tańca z Gwiazdami" w wielkim stylu

Estelle François przyszła na świat we Francji, jednak od najmłodszych lat swoje taneczne umiejętności szlifowała w Polsce, gdzie również zdobywała liczne nagrody. Profesjonalne treningi rozpoczęła jako dziewięciolatka. W swoim dorobku ma starty w prestiżowych turniejach organizowanych w Wielkiej Brytanii, Belgii oraz rodzimej Francji. Jej partnerem życiowym jest tancerz Sebastian Gułaj. W swoim pierwszym sezonie w "Tańcu z gwiazdami" zawalczy o wygraną z influencerem Dominikiem Rupińskim, z którym tworzy parę nr 7.

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Kacper Rutka w telewizji po wygranym castingu

Kacper Rutka, pochodzący z dolnośląskiego Strzegomia, wziął udział w castingu zorganizowanym przez produkcję programu "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" po tegorocznej wiosennej edycji. Udało mu się pomyślnie przejść eliminacje i już we wrześniu ten utalentowany tancerz, mający na koncie sukcesy w mistrzostwach Polski oraz starty na arenie międzynarodowej, pojawi się w telewizji. Na parkiecie towarzyszyć mu będzie wokalistka Kaeyra – wystąpią razem jako para nr 10.

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Krystian Rzymkiewicz debiutuje w "Tańcu z Gwiazdami" po "You can dance" i Eurowizji

Krystian Rzymkiewicz to postać, którą widzowie mogą kojarzyć z innych formatów rozrywkowych. Pochodzący z Jędrzejowa tancerz pierwsze kroki na sali tanecznej stawiał w wieku dziewięciu lat, z inicjatywy swojej mamy. W jego bogatym dorobku na szczególną uwagę zasługuje triumf w programie "You can dance" w 2025 roku. Dodatkowo, w tym roku zaprezentował się szerokiej publiczności, występując jako tancerz u boku Alicji Szemplińskiej na scenie Eurowizji. W nadchodzącej edycji "Tańca z Gwiazdami" zatańczy z piosenkarką Mandaryną, tworząc parę nr 2.

Kacper Rutka, Estelle François i Krystian Rzymkiewicz w strojach tanecznych. O debiutach w Polsacie przeczytasz na SE.
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Kiedy startuje "Taniec z Gwiazdami" 2026? Lista wszystkich par

Poniżej prezentujemy oficjalne zestawienie wszystkich gwiazd i tancerzy wraz z przypisanymi im numerami, na które będzie można wysyłać SMS-y w trakcie trwania programu:

  1. Krzysztof Kwiatkowski i Sara Janicka
  2. Mandaryna i Krystian Rzymkiewicz
  3. Piotr "Guma" Gumulec i Julia Suryś-Stromecka
  4. Helena Englert i Roman Osadchiy
  5. Jasper Sołtysiewicz i Daria Syta-Grobelna
  6. Monika Borzym i Michał Kassin
  7. Dominik Rupiński i Estelle François
  8. Joanna Jędrzejczyk i Kamil Kuroczko
  9. Matteo Brunetti i Izabela Skierska
  10. Kaeyra i Kacper Rutka
  11. Dominik Smaruj i Magda Tarnowska
  12. Izabela Kuna i Michał Bartkiewicz

Nowy sezon "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" rozpocznie się na antenie Polsatu już 6 września 2026 roku.

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DANCING WITH THE STARS
TANIEC Z GWIAZDAMI
DANCING WITH THE STARS. TANIEC Z GWIAZDAMI