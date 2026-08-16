Wybory Miss World 2026. Data, miejsce i reprezentantka Polski

Gdzie i kiedy Miss World 2026?

Najpiękniejszą kobietę na Ziemi wybierzemy już po raz siedemdziesiąty trzeci. W rywalizacji wezmą udział delegatki z ponad stu państw. Polscy fani liczą na sukces podobny do tego z 2022 roku, kiedy to konkurs wygrała Karolina Bielawska. W tym roku nasze barwy będzie reprezentować Maja Todd. Sprawdźmy, co o niej wiemy.

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Maja Todd na Miss World 2026

Katowice mogą być dumne z Mai Todd. Pochodzi ona z rodziny o dwóch narodowościach, co sprawiło, że jest osobą niezwykle tolerancyjną i potrafiącą spojrzeć na rzeczywistość z różnymi kątami. Znakomicie zna języki obce, dzięki czemu świetnie dogaduje się z osobami z różnych krajów. Ukończyła III Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w swoim rodzinnym mieście, a aktualnie jest studentką Global Business na warszawskiej SGH. Takie połączenie sprawia, że jest świetnie przygotowana do angażowania się w istotne kwestie.

Gospodarz Miss World 2026

Znamy już państwo, w którym zorganizowana zostanie najbliższa odsłona konkursu Miss Świata. Tym razem delegatki udadzą się do Azji. Wybory odbędą się w Wietnamie, a konkretnie w mieście Nha Trang. Warto przypomnieć, że poprzednia edycja również miała miejsce w Azji, a dokładniej w indyjskim mieście Hajdarabad.

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Data i godzina Miss World 2026

Znamy już termin, w którym odbędzie się to wielkie święto piękna. Uroczysta gala Miss World 2026 została zaplanowana na sobotę, 5 września. Na ten moment nie podano jeszcze dokładnej godziny startu transmisji, jednak można przypuszczać, że z perspektywy polskich widzów będzie to czas popołudniowy.