Karolina Bielawska wraca! Miss Polonia z 2019 r. pojawi się w Wietnamie. Nie bez powodu

Aga Kwiatkowska
Aga Kwiatkowska
2026-07-29 19:12

To będzie jedno z najważniejszych wydarzeń w świecie konkursów piękności! Karolina Bielawska, zdobywczyni tytułu Miss World 2021/2022 i dopiero druga Polka w historii, która sięgnęła po najcenniejszą koronę świata, ponownie stanie w blasku międzynarodowych reflektorów. Piękna łodzianka i zarazem Miss Polonia z 2019 r. została zaproszona na jubileuszową, 75. edycję konkursu Miss World, która odbędzie się w Wietnamie.

Wielki powrót Karoliny Bielawskiej! Polska królowa piękności znów zachwyci świat. Pojawi się na jubileuszowym konkursie Miss World

Karolina Bielawska tym razem nie będzie walczyć o koronę, ale jej obecność ma ogromne znaczenie. Organizatorzy chcą przypomnieć historię kobiet, które najlepiej uosabiają ideę konkursu "Beauty with a Purpose", czyli piękna połączonego z działalnością społeczną i charytatywną. Bielawska od lat angażuje się w liczne akcje pomocowe, pokazując, że tytuł Miss World to znacznie więcej niż efektowna korona i sesje zdjęciowe.

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Jubileuszowa edycja konkursu Miss World potrwa od 9 sierpnia do 5 września 2026 roku i zgromadzi reprezentantki około 130 państw z całego świata. Pierwsze dni uczestniczki spędzą w luksusowym InterContinental Halong Bay Resort, położonym nad malowniczą Zatoką Ha Long, jednym z najbardziej znanych miejsc w Wietnamie, wpisanym na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. To właśnie tam rozpoczną się oficjalne wydarzenia, spotkania oraz przygotowania do kolejnych etapów festiwalu.

Później konkurs przeniesie się do innych miast Wietnamu, a emocje będą rosły z każdym dniem. Kulminacją wydarzenia będzie wielki finał zaplanowany na 5 września w Ho Chi Minh City, gdzie świat pozna nową Miss World.

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Polska zdobyła najważniejszą koronę

Dla 27-letniej Karoliny Bielawskiej będzie to wyjątkowy powrót na światową scenę. Od chwili zdobycia korony (Miss Polonia w 2019 r. i Miss World w 2021/2022) Polka nie tylko reprezentowała swój kraj podczas prestiżowych wydarzeń na całym świecie, ale także aktywnie wspierała inicjatywy społeczne i charytatywne. To właśnie dzięki takiej działalności do dziś pozostaje jedną z najbardziej cenionych laureatek konkursu.

Fani (tych na samym Instagramie gwiazda zgromadziła aż 433 tysiące) na pewno już nie mogą doczekać się jej ponownego występu. Karolina Bielawska ponownie będzie jedną z największych gwiazd wyborów Miss World! ZOBACZCIE, JAK TERAZ WYGLĄDA.

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KAROLINA BIELAWSKA
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