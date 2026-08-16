Aktor po raz kolejny został ojcem! Patrycja urodziła córeczkę

Paweł Deląg po raz kolejny może świętować narodziny dziecka. Jego ukochana Patrycja Komorowska urodziła córeczkę. Para, która w marcu podzieliła się informacją o ciąży, właśnie ogłosiła, że maleństwo jest już na świecie. Aktor zamieścił w mediach społecznościowych pełen emocji wpis, w którym zdradził także imię dziewczynki.

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Ukochana Pawła Deląga urodziła! Dziewczynka dostała piękne imię

Jeszcze kilka miesięcy temu zakochani przygotowywali się do zupełnie nowego rozdziału swojego życia. Dziś mogą już przywitać swoją córeczkę. Patrycja Komorowska i Paweł Deląg zostali rodzicami, a radosną nowiną postanowili podzielić się z obserwatorami.

Para od pewnego czasu nie ukrywała swojego związku. Wspólne fotografie i wpisy w mediach społecznościowych pozwalały fanom zaglądać do ich codzienności. Kiedy w marcu pojawiła się informacja o ciąży, zainteresowanie życiem prywatnym aktora jeszcze wzrosło.

Patrycja Komorowska otwarcie mówiła o tym, że macierzyństwo będzie dla niej zupełnie nowym doświadczeniem. W momencie ogłoszenia ciąży była już w piątym miesiącu. Nie ukrywała wtedy, że przed nią wyjątkowy, ale również pełen niewiadomych czas.

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Przyszła mama dzieliła się z internautami kolejnymi etapami oczekiwania na narodziny dziecka. Z czasem przygotowania do pojawienia się maleństwa na świecie stały się jednym z ważniejszych elementów jej codzienności.

Teraz oczekiwanie dobiegło końca. 12 sierpnia 2026 roku na świat przyszła córka Patrycji Komorowskiej i Pawła Deląga. Aktor przekazał tę wiadomość za pośrednictwem Instagrama. Nie krył wzruszenia i podkreślił, że był to jeden z najpiękniejszych dni w ich życiu. Dziewczynka otrzymała imię Zofia Elżbieta. Jej rodzice zdecydowali się więc na klasyczne i ponadczasowe imię. Szczęśliwy tata zaznaczył również, że zarówno córeczka, jak i jej mama czują się dobrze.

12 sierpnia to był dla nas jeden z najpiękniejszych dni w naszym życiu. Tego dnia przyszła na świat nasza córeczka Zosia. Zofia Elżbieta Deląg Komorowska.Piękna i zdrowa.Mama też.Czuje wdzięczność i radość . Dziękujemy jednocześnie za opiekę i profesjonalizm @szpitalswietejrodziny ,a szczególnie naszej Kleczkosi herbu Trzaska . czyli Kasi naszej położnej , która była z nami w tym ważnym momencie. @kasiatrzaska . A teraz czas do domu - czytamy w sieci.

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Zobacz naszą galerię: Ukochana Pawła Deląga urodziła! Dziewczynka dostała piękne imię

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