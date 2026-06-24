Paweł Deląg robi formę przed porodem! Wylewa siódme poty w leginsach by mieć siłę i energię dla bobasa

Paweł Deląg szlifuje formę kilka tygodni przed porodem ukochanej

Paweł Deląg jest już ojcem dwóch dorosłych synów - Pawła (33 l.) i Mikołaja (25 l.), a obecnie z aktualną partnerką, psychoterapeutką Patrycją Komorowską (36 l.) spodziewają się kolejnego syna. Choć aktor nie planował kolejnych dzieci w tym wieku, dla partnerki był gotów zrobić wszystko „Na początku relacji poruszaliśmy ten temat. Paweł wiedział, że ja to rozważam i że chciałabym być kiedyś mamą i jak najbardziej to rozumiał. Zawsze powtarzał, że takie rzeczy po prostu się dzieją, naturalnie, jeśli dwoje ludzi się kocha” - wspominała Patrycja.

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I tak oto stało się - chłopiec ma przyjść na świat z końcem lata, a więc zupełnie niedługo. Aktor zakasał więc rękawy i zabrał się do pracy. Kilka ostatnich tygodni postanowił poświęcić na szlifowanie formy i tężyzny fizycznej. Nic dziwnego - opieka nad małym dzieckiem to poza przyjemnością - ciężka praca. Noszenie wózka, podnoszenie dziecka, przysiady po pieluchy... Z pewnością Delągowi nie będą straszne. Choć gwiazdor zbliża się do 60-tki, zdradza to jedynie jego siwa czupryna. Figurę ćwiczy grając w tenisa w profesjonalnym sportowym stroju. Z pewnością chce się prezentować godnie u boku pięknej, o 30 lat młodszej ukochanej. Oby tak dalej!

Związki, dzieci i wnuki Pawła Deląga

Paweł Deląg nie należy do osób które przesadnie chwalą się życiem prywatnym, a przynajmniej tak było do czasu ogłoszenia ciąży jego aktualnej ukochanej. Pierwszy, najstarszy syn jest owocem związku z Katarzyną Gajdarską, drugi - nieformalnej relacji z kobietą, o której niemal nic nie wiadomo. Synowie aktora również podążają filmową ścieżką, ale spełniają się nie przed kamerą, a jako producenci. Deląg doczekał się też wnuczki - małej Rozalii, która przyszła na świat w 2022 roku. To znaczy, że Paweł Deląg będzie miał wnuczkę starszą od najmłodszego syna.

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