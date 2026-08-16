Katastrofa polskiego autokaru na Węgrzech. Do sprawy włącza się polska policja

Polscy policjanci wspierają działania na Węgrzech. Chodzi o sprawną wymianę informacji

Katastrofa polskiego autokaru na Węgrzech wstrząsnęła opinią publiczną! Z najnowszych informacji wynika, że w działania prowadzone po tragicznym wypadku włączyli się Biuro Międzynarodowej Współpracy Policji Komendy Głównej Policji oraz polski oficer łącznikowy.

- Po tragicznym wypadku polskiego autokaru na Węgrzech Biuro Międzynarodowej Współpracy Policji KGP oraz oficer łącznikowy Polska Policja wspierają współpracę z Policją oraz miejscowymi służbami ratunkowymi. Ich zadaniem jest ułatwianie wymiany informacji, koordynacja działań i pomoc w sprawnym współdziałaniu służb obu państw – poinformowała na platformie X rzeczniczka Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Karolina Gałecka.

W działania prowadzone w Polsce zaangażowani są również funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie. Policjanci uczestniczą w pracach sztabu kryzysowego powołanego na Podkarpaciu po katastrofie.

Do tragicznego wypadku doszło w niedzielę, 16 sierpnia, około godz. 1 na autostradzie M3 w pobliżu miejscowości Mezőkeresztes we wschodniej części Węgier. Autokarem podróżowało 59 obywateli Polski. Zginęło 12 osób, dziesięć w bardzo ciężkim stanie przebywa w węgierskich szpitalach, a 37 pozostałych uczestników podróży odniosło lżejsze obrażenia. Większość pasażerów pochodziła z Podkarpacia. Grupa wracała do Polski z pielgrzymki z Bośni i Hercegowiny.

Według wstępnych informacji przekazanych przez węgierską policję autokar zjechał z jezdni, wpadł do rowu i przewrócił się. Jedną z rozpatrywanych przyczyn tragedii jest zaśnięcie osoby prowadzącej pojazd. Kierowca został zatrzymany.

Specjalny samolot poleci na Węgry. Polska prokuratura wszczęła śledztwo

Po katastrofie premier Donald Tusk zdecydował o wysłaniu na Węgry specjalnego polskiego samolotu. Na jego pokładzie mają znaleźć się przedstawiciele Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz służb medycznych. Poszkodowanym i ich bliskim ma zostać zapewnione niezbędne wsparcie medyczne i konsularne. Minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że przygotowaniem maszyny zajmuje się 1. Baza Lotnictwa Transportowego w Warszawie.

Sprawą zajęła się również Prokuratura Okręgowa w Krośnie, która w niedzielę poinformowała o wszczęciu śledztwa. Planowane jest przeprowadzenie czynności na miejscu katastrofy z udziałem polskiego prokuratora. Minister sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek zapewnił, że polscy śledczy pozostają w ścisłej współpracy z organami węgierskimi oraz w pełnej koordynacji ze służbami konsularnymi.

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