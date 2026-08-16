Katastrofa autokaru z polskimi pielgrzymami na Węgrzech. Jedna z ofiar miała tylko 17 lat!

Wśród ofiar osoba w wieku około 17 lat. Wstępnie wskazano przyczynę tragedii

Pierwsze informacje o nocnej tragedii z 15 na 16 sierpnia przekazał w mediach społecznościowych premier Węgier Peter Magyar. Z komunikatu miejscowej policji wynika, że autokar przewożący polskich pielgrzymów jechał w kierunku Nyíregyházy. Do katastrofy doszło około godz. 1 na autostradzie M3, w pobliżu miejscowości Mezőkeresztes.

Attila Janasóczki, rzecznik policji w okręgu Borsod-Abaúj-Zemplén, przekazał, że według wstępnych ustaleń najbardziej prawdopodobną przyczyną wypadku było zaśnięcie kierowcy podczas jazdy. W katastrofie na miejscu zginęło 12 osób. Jak informuje węgierski portal 24.hu, wśród ofiar była osoba w wieku około 17 lat. Pozostałe ofiary były dorosłe.

Dziesięć osób zostało ciężko rannych. Z powodu katastrofy w Polsce odwołano część wydarzeń

Autokarem podróżowało łącznie 59 osób – 57 pasażerów oraz dwóch członków załogi. Dziesięć osób odniosło ciężkie obrażenia i przebywa obecnie w węgierskich szpitalach. Pozostali uczestnicy podróży, którzy przeżyli katastrofę, doznali lżejszych obrażeń.

Tragedia polskich pielgrzymów wracających z sanktuarium w Medjugorie wywołała poruszenie również w kraju. W związku z katastrofą podjęto decyzję o odwołaniu Dożynek Gminnych w podkarpackiej Lubeni. Z kolei w Gdańsku, w geście solidarności z ofiarami i ich bliskimi, zrezygnowano z części artystycznej zaplanowanej na zakończenie 766. Jarmarku św. Dominika.

Polska prokuratura wszczęła śledztwo. Trwa identyfikacja 12 ofiar

Przyczyny i dokładny przebieg katastrofy będą wyjaśniane także przez polskich śledczych. Prokuratura Okręgowa w Krośnie rozpoczęła śledztwo, a w czynnościach prowadzonych na miejscu wypadku ma uczestniczyć polski prokurator. Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek przekazał, że działania są koordynowane z węgierskimi organami oraz polskimi służbami konsularnymi.

W związku z tragedią na Podkarpaciu zebrał się Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego. Wojewoda Teresa Kubas-Hul poinformowała, że prowadzone są czynności związane z identyfikacją 12 ofiar śmiertelnych. Pielgrzymka rozpoczęła się w Strzyżowie, ale w wyjeździe brali udział mieszkańcy różnych części regionu, m.in. Rzeszowa oraz powiatów strzyżowskiego, rzeszowskiego, leżajskiego i jasielskiego.

Ambasada RP w Budapeszcie uruchomiła specjalną infolinię przeznaczoną dla rodzin i bliskich uczestników tragicznego wypadku. Pomoc informacyjną zapewnia również Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego, a Podkarpacki Urząd Wojewódzki przygotował wsparcie psychologiczne dla poszkodowanych i ich rodzin. Polscy konsulowie mają także odwiedzać placówki medyczne, w których przebywają ranni obywatele Polski.

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