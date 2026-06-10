Plejada gwiazd w filmie Madonny. To sportowcy narobili największego zamieszania

Maksymilian Kluziewicz
2026-06-10 12:27

Madonna znów udowadnia, że lubi zaskakiwać. Piosenkarka zrezygnowała z klasycznych teledysków na rzecz kilkunastominutowego filmu z gwiazdorską obsadą. U boku królowej popu wystąpili nie tylko aktorzy i wokaliści, ale również znani piłkarze. To właśnie niespodziewany epizod, w którym zagrali Cole Palmer oraz Joao Pedro, wywołał największe poruszenie wśród internautów.

Choć amerykańska ikona muzyki rzadko jest łączona ze światem sportu, to prywatnie z wielką pasją śledzi futbolowe rozgrywki. Wokalistka wielokrotnie pojawiała się na trybunach podczas spotkań zespołu Chelsea, w tym również podczas starcia z warszawską Legią zakończonego zwycięstwem polskiej drużyny dwa do jednego. W ramach kampanii promującej najnowsze wydawnictwo, które stanowi bezpośrednią kontynuację kultowego krążka „Confessions on a Dance Floor” z 2005 roku, piosenkarka zaangażowała do współpracy dwóch czołowych zawodników londyńskiego klubu. Właśnie w ten sposób do projektu trafili Cole Palmer oraz Joao Pedro.

Film Madonny z gwiazdami. W obsadzie Cole Palmer i Joao Pedro

Brak powołania do narodowych reprezentacji Anglii i Brazylii na zbliżające się mistrzostwa świata wcale nie oznacza dla tych graczy nadmiaru wolnego czasu. Napastnicy grający na co dzień w Chelsea przyjęli nietypową propozycję i spróbowali swoich sił przed obiektywem u boku legendy estrady. Była gwiazda telewizji MTV postanowiła przełamać utarte schematy współczesnego rynku muzycznego i zrezygnowała z tworzenia standardowych wideoklipów na rzecz dłuższego formatu. W efekcie powstał czternastominutowy materiał wideo promujący album „Confessions II”, w którym zaprezentowano łącznie sześć premierowych utworów oraz mnóstwo zaproszonych znakomitości.

Cole Palmer i Joao Pedro w filmie Madonny przy pisuarach

Ta rozbudowana produkcja natychmiast stała się absolutnym hitem w sieci, zdobywając przeszło milion wyświetleń w zaledwie dwadzieścia cztery godziny po premierze. Wokalistka udowodniła w ten sposób swoją niekwestionowaną pozycję w dziedzinie sztuk wizualnych. Projekt zrealizowano przy wsparciu imponującej grupy znanych postaci, w tym współtworzących z nią płytę Sabriny Carpenter i Feida, a także obecnych w jej dawnych teledyskach Debi Mazar oraz supermodelki Kate Moss. Największym zaskoczeniem okazał się jednak element sportowy. Mniej więcej w szóstej minucie nagrania, kiedy w tle rozbrzmiewa piosenka „Danceteria”, na ekranie widać Cole'a Palmera i Joao Pedro. Przedstawiciele świata futbolu zostali uwiecznieni w momencie korzystania z pisuaru.

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