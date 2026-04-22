Conchita Wurst podzieliła się radosną nowiną. Szczere wyznanie o... pierwszej randce!

Występ Conchity Wurst na Eurowizji w 2014 roku zapisał się jako jeden z najbardziej dyskutowanych i niezapomnianych momentów w dziejach tego muzycznego wydarzenia. Choć od tamtego czasu minęło już ponad dziesięć lat, a teraz konkurs ponownie zawita do Wiednia, słynna drag queen ze znanych sobie powodów dystansuje się od eurowizyjnego świata. Utrzymuje jednak bliskie relacje z ubiegłorocznym triumfatorem. Wspólnie z JJ-em tworzą podcast lifestylowy, na łamach którego Conchita ostatnio zdecydowała się opowiedzieć nieco więcej o swojej sferze prywatnej.

Conchita Wurst to legenda Eurowizji. Artystka zdecydowała się jednak odciąć od konkursu

Pomysł na Conchitę Wurst, czyli śpiewającą kobietę z zarostem, narodził się w głowie Toma Neuwirtha w sposób całkowicie naturalny i szybko zyskał popularność w całej Austrii. Po tym, jak w 2012 roku artystka była bliska reprezentowania swojego kraju w Konkursie Piosenki Eurowizji, dwa lata później otrzymała oficjalne zaproszenie od telewizji publicznej do występu w Kopenhadze. Jej brawurowe wykonanie "Rise like a Phoenix" przyniosło jej zwycięstwo i światowy rozgłos, na stałe zapisując ją w historii imprezy. Mimo kolejnego sukcesu Austrii i powrotu imprezy do Wiednia, gwiazda postanowiła odciąć się od tegorocznej edycji, nie podając jednoznacznych powodów. Wiele wskazuje na to, że jej decyzja ma związek z międzynarodowym protestem przeciwko Eurowizji 2026, wywołanym udziałem Izraela w konkursie.

Ikona Eurowizji otwarcie mówi o wirusie HIV. Zaskakujące kulisy wyznania

Dotychczas informacje na temat życia prywatnego Toma, który od lat otwarcie mówi o swojej orientacji seksualnej, były dość skąpe. Twórca fenomenu Conchity dorastał w małej, konserwatywnej miejscowości położonej w austriackich Alpach. Sześć lat temu świat obiegła informacja, że artysta jest zakażony wirusem HIV. Jak się później okazało, decyzja o upublicznieniu tej wiadomości nie była w pełni dobrowolna, lecz wymuszona przez byłego partnera, który szantażował go groźbą ujawnienia tego faktu mediom.

Tom Neuwirth zdradza szczegóły nowego związku. To zjadł na pierwszej randce

Obecnie artysta znany jako Conchita Wurst jest w szczęśliwym, bardzo świeżym związku. Na łamach podcastu austriackiego radia pt. "Bussi Bla Bla", który prowadzi z JJ-em – zwycięzcą Eurowizji 2025, wyjawił, że spotyka się z kimś od ponad pół roku. Początkowo łączyła ich tylko przyjaźń, która z czasem przerodziła się w coś więcej. W programie nie zabrakło również wspomnień z pierwszej randki, podczas której tajemniczy mężczyzna całkowicie oczarował Toma.

"Chciałbym ogłosić po prostu, że jestem bardzo zakochany. Wygrał mnie swoim gotowaniem na pierwszej randce. [...] Miło być w funkcjonującym związku. To, czego teraz doświadczam... wcześniej tego nie znałem" - powiedział Neuwirth.

Czym uraczył Conchitę nowy partner? Podczas wspólnej kolacji na stole zagościła potrawka z kurczaka w towarzystwie kasztanów oraz sałatki.

