Tak wyglądały początki Krzysztofa Zalewskiego! Metamorfoza od długowłosego metalowca do wysportowanego gwiazdora polskiej sceny

Zdaje się, że dziś ciężko o osobę, która nie kojarzyłaby Krzysztofa Zalewskiego. Muzyk jest jedną z kluczowych postaci współczesnej polskiej sceny muzycznej, a o jego kolejnych artystycznych dokonaniach rozpisują się rodzime media.

Być może nie każdy pamięta jednak o tym, że artysta karierę zaczynał już w 2002 roku, jako niespełna 18-latek. To wtedy Krzysztof Zalewski wziął udział w drugiej edycji niezwykle popularnego w początkach lat 2000. programu "Idol". Młody wokalista szybko podbił serca tak jurorów, jak i widowni, w efekcie czego udało mu się dotrzeć do finału, aż w końcu wygrać całą edycję. Już w 2004 roku ukazał się debiutancki album Zalewskiego, zatytułowany Pistolet. Krążek utrzymany był w klimacie heavy metalu i rocka, gdyż w początkach swojej kariery to właśnie te brzmienia szczególnie inspirowały muzyka. Pasję do ciężkich brzmień okazywał on nie tylko w tym, co tworzył i nagrywał, ale także swoim wizerunkiem!

Krzysztof Zalewski zaczynał jako metalowiec! Pamiętacie jak wyglądał na początku kariery,

Tak dawniej wyglądał Krzysztof Zalewski! Co za metamorfoza!

Stawiając pierwsze kroki na polskich scenach muzycznych Krzysztof Zalewski prezentował wizerunek inny od tego, z jakim kojarzony jest obecnie. Jako uczestnik "Idola" wokalista zwracał uwagę długimi, kręconymi włosami oraz będącymi elementami obowiązkowymi jego stroju koszulkami z logo ulubionych kapel, ciężkimi butami i skórzaną kurtką typu ramoneska.

Tak właśnie Krzysztof Zalewski prezentował się już także jako uczeń I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Lublinie, gdy już śpiewał na swoich pierwszych koncertach. Jeden z nich został uwieczniony przez Dorotę Awiorko - fotoreporterkę, autorkę fotokastów i filmów, zawodowo związaną z „Dziennikiem Wschodnim”, czy dawniej z „Gazetą Wyborczą” w Lublinie, a dziś dyrektorkę Wschodniego Festiwalu Fotografii. Fotografka wrzuciła na swoje konta na portalach społecznościowych zdjęcie, przedstawiające właśnie Krzysztofa Zalewskiego w początkowych fazach jego muzycznej kariery.

Trafiłam na swoje zdjęcia z koncertu Krzysztof Zalewski — i spore zaskoczenie. Byłam tam. Mało tego — byłam na scenie, w trakcie koncertu. Początki mają w sobie coś niezwykłego: działasz intuicyjnie i dopiero później uczysz się, czego się bać. Pamiętam tylko, że to był koncert w jego szkole im. I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Lublinie. Nie wiem nawet, czy to było już po „Idolu”, czy jeszcze przed — zanim stał się rozpoznawalnym artystą. Dobrze, że są zdjęcia. Bez nich trudno byłoby w to wszystko uwierzyć - napisała Dorota Awiorko.

Dziś Krzysztof Zalewski wygląda już zupełnie inaczej. Muzyk przeszedł szczególnie dużą przemianą szczególnie w okresie promocji wydanej w 2024 roku płyty ZGŁOWY. To wtedy artysta nie tylko zgolił się na łyso, ale do tego nabrał sporo masy mięśniowej. Sam zainteresowany w wywiadach, udzielanych przy okazji promocji wydawnictwa nie ukrywał, że sporo czasu w tym okresie spędzał na siłowni, gdzie znajdował ujście dla buzujących w nim emocji.

