Ralph Kaminski pocałował się z Zalewskim. Po pięciu latach wspomina kulisy

Ralph Kaminski należy do najbardziej charyzmatycznych i elektryzujących postaci polskiej sceny muzycznej. Artysta od lat budzi wielkie emocje - w jednym z ostatnich wywiadów wrócił wspomnieniami do pamiętliwych chwil w swojej karierze. W tym zestawieniu nie mogło zabraknąć głośnego pocałunku z Krzysztofem Zalewskim.

Ralph Kaminski słynie z kontrowersji. Artysta wspomina pocałunek z Zalewskim na Fryderykach

W 2021 roku Krzysztof Zalewski został wybrany "autorem roku" i odebrał prestiżową statuetkę podczas gali rozdania Fryderyków. Nagrodę wręczył mu Ralph Kaminski. W przypływie wielkich emocji Zalewski pocałował kolegę z branży, a wydarzenie to odbiło się szerokim echem w mediach. Wspominając ten kontrowersyjny moment w rozmowie z "Wirtualną Polską", Kaminski przyznał, że pocałunek nie było w żaden sposób zaplanowany. Nauczony jednak scenicznym doświadczeniem, nie chciał zignorować zajścia, tylko je "podrasować".

"Nie liczę tej naszej rocznicy. Jakie to mamy gody z Krzysztofem? Złote, jeszcze nie... Jakoś nie pamiętam o pocałunku z Zalewskim na co dzień... [...] Bardzo dobrze, że to się odbiło. To nie było zaplanowane, zareżyserowane. Jestem osobą, która jest w show biznesie, czuję to - jak on mnie pocałował, to ja od razu to podegrałem. Jestem nauczony, żeby reagować na scenie, nie udaję, że czegoś nie ma [...] Podrasowałem to jeszcze bardziej" - powiedział po pięciu latach.

Piosenkarz o wspieraniu społeczności LGBT+. "Tęcza zrobiła się symbolem homofobii"

W tej samej rozmowie Ralph Kaminski podjął temat tęczowej symboliki, która jest widoczna podczas jego koncertów. Wyznał, że uwielbia ten motyw i pozytywne znaczenia, jakie niesie ze sobą symbol kojarzony ze społecznością LGBT+. Jest zatem zawiedziony, że jednocześnie tęcza stała się kością niezgody wśród wielu Polaków.

"Ja kocham motyw tęczy i dla mnie to jest czymś takim bardzo niezrozumiałym, że tęcza, która jest też symbolem obfitości, jest pięknym zjawiskiem meteorologicznym [...], u nas w kraju, dla niektórych ludzi, zrobiła się symbolem homofobii i walki albo konfliktu" - ocenił piosenkarz.

