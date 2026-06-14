Z partnerem śpią zawsze po lewej stronie łóżka. Naukowcy wyjawili prawdę o takich osobach i wskazali dominujące cechy charakteru

Nawet wybór strony łóżka z partnerem to nie przypadek – naukowcy ujawniają, że Twoje preferencje dotyczące snu zdradzają zaskakujące cechy osobowości.

Badania wykazują, że osoby śpiące po lewej stronie łóżka często cechuje wysoka pewność siebie, optymizm i niezwykła kreatywność.

Odkryj, co oznacza Twoja ulubiona strona łóżka i sprawdź, czy należysz do tej intrygującej grupy ludzi.

Z partnerem śpią zawsze po lewej stronie łóżka. Naukowcy wyjawili prawdę o takich osobach

Choć mogłoby się wydawać, że nasze niektóre nawyki podczas snu są zupełnie bez znaczenia, to naukowcy udowadniają, że jest zupełnie na odwrót. Sprawa dotyczy tego, którą stronę łóżka wybieramy, kiedy udajemy się na nocny wypoczynek z partnerem - lewą czy prawą? Raczej nikt nie sądzi, że nasza ulubiona strona łóżka może mówić o nas więcej, niż myślimy. Badania wskazują, że osoby, które konsekwentnie wybierają lewą stronę do snu, często dzielą ze sobą kilka intrygujących cech charakteru. Jakie są osoby, które najbardziej lubią spać po lewej stronie łózka?

Osoby, które śpią po lewej stronie łóżka wyróżniają się nietuzinkową osobowością

Analiza preferencji dotyczących strony snu ujawnia intrygujące korelacje z cechami charakteru. Badania wskazują, że osoby konsekwentnie śpiące po lewej stronie łóżka często prezentują cztery dominujące atrybuty:

Pewność siebie: Wiele wskazuje na to, że wybór lewej strony koreluje z wyższą samooceną i pozytywnym nastawieniem do świata, co ułatwia budowanie poczucia własnej wartości. Co ciekawe, mężczyźni częściej wybierają lewą stronę, co niektórzy łączą z ich większą skłonnością do celebrowania sukcesów. Sugeruje się nawet, że zmiana strony może pomóc w budowaniu pewności siebie.

Optymizm: Psycholog Hope Bastine zauważyła, że lewostronni śpiący często budzą się w lepszym humorze i z optymizmem podchodzą do wyzwań. Badanie Sealy z 2015 r. potwierdziło, że ci ludzie częściej odczuwają poranny entuzjazm.

Kreatywność: Badacze łączą lewą stronę łóżka z kreatywnością i nieszablonowym myśleniem. Badanie Premier Inn z 2021 r. wskazało na wyższą wyobraźnię i twórcze podejście u osób śpiących po lewej stronie, często kojarzone z "prawopółkulowym" myśleniem.

Jak podkreśla pisarka Kayla Asbach, nawet tak drobne nawyki jak strona spania mogą wpływać na nasze samopoczucie i postrzeganie świata.

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