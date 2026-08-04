Od scrollowania do kupowania. Warszawa ma nową przestrzeń dla ery TikTok Shop

Nowa przestrzeń przy ul. Mokotowskiej 67 została zaprezentowana podczas Open Day, który zgromadził kilkuset twórców internetowych, influencerów, przedstawicieli mediów oraz partnerów biznesowych. Podczas wydarzenia odbyło się kilka transmisji prowadzonych przez Enyo i afiliantów TikTok Shop, które zebrały dziesiątki tysięcy pozytywnych reakcji.

Agencja podsumowała również dotychczasowe wyniki działań w social commerce: od startu kampanii afiliacyjnych wartość sprzedanych produktów przekroczyła milion złotych, a realizowane aktywności wygenerowały ponad 5,5 mln impresji.

LIVE Space M67 to miejsce stworzone z myślą o markach i twórcach działających w obszarach beauty, fashion i lifestyle. W przestrzeni znalazły się m.in. profesjonalne stanowiska do realizacji transmisji na żywo, strefa green wall, make-up room oraz przestrzenie do pracy kreatywnej i spotkań. Studio będzie dostępne nie tylko dla klientów Enyo, ale również dla marek i twórców zainteresowanych organizacją własnych projektów live shoppingowych i contentowych.

Na miejscu od razu poznaliśmy opinie zaproszonych gości na temat nowopowstałej przestrzeni. Na pytanie, z czym kojarzy im się Live Space M67, padały dość podobne odpowiedzi, podkreślające jej wyjątkowy charakter. „Z takim trochę miejscem przyszłości. Myślę, że będzie więcej takich miejsc, więc fajnie, że jesteście pierwsi” – odpowiedziała obecna na evencie Joanna Matuszek.

Nowa przestrzeń ma pokazywać, jak dziś wygląda droga od inspiracji do zakupu, gdy jedno kliknięcie pod transmisją może zamienić widza w klienta.