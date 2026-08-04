To żeńskie imię przypomina nazwę popularnego kraju. W Polsce noszą je tylko trzy osoby

W bazie PESEL znajduje się wyjątkowe imię, które przywodzi na myśl nazwę europejskiego kraju.

Ta wyjątkowa forma żeńska jest tak rzadka, że w całej Polsce otrzymały ją zaledwie trzy dziewczynki.

Sprawdź o jakie imię chodzi i kiedy po raz pierwszy pojawiło się w Polsce.

Tym niecodziennym wyborem rodziców jest Brytania. Na pierwszy rzut oka słowo to jednoznacznie kojarzy się z historycznym terytorium wyspiarskim, czyli z Wielką Brytanią. Sama nazwa wywodzi się z łacińskiego pojęcia "Britannia", którym starożytni Rzymianie określali ziemie zamieszkiwane przez Brytów. Prawda jest jednak nieco inna, ponieważ to unikatowe miano stanowi po prostu rzadszy wariant znanego już od średniowiecza imienia Brygida.

Brytania - pochodzenie i znaczenie imienia

Korzenie imienia Brygida, od którego wywodzi się rzadka Brytania, sięgają języków celtyckich i staroirlandzkiej mitologii. Prapoczątkiem jest tutaj słowo "Brighid", które można przetłumaczyć jako "potężna", "wzniosła" lub "ognista strzała". W dawnych wierzeniach tak nazywano boginię odpowiedzialną za kowalstwo, uzdrawianie i poezję. Z kolei w świecie chrześcijańskim gigantyczną popularność zapewniła mu żyjąca na przełomie V i VI wieku święta Brygida z Kildare, będąca patronką Irlandii. Z czasem jej mądrość i rzekome cuda sprawiły, że imię rozprzestrzeniło się na całą Europę.

Popularność imienia Brytania w Polsce

Na ziemiach polskich Brygida funkcjonuje już od średniowiecza i przybierała najróżniejsze formy, takie jak Bryta, Bryda czy właśnie Brytania. Ten ostatni wariant to obecnie prawdziwy biały kruk. Z danych zgromadzonych w rejestrze PESEL wynika, że tak nazywają się obecnie tylko trzy dziewczynki w całej Polsce. Daje to tej formie niezwykle odległe, bo aż 14833. miejsce na liście najpopularniejszych imion żeńskich. Interesujący jest również fakt, że po raz pierwszy Brytania zadebiutowała w systemie dopiero w 2020 roku. Właśnie wtedy trzy noworodki zostały tak nazwane, a od tamtej pory statystyka ta stoi w miejscu.

Oryginalne imiona dzieci polskich gwiazd. "Zaszalał" nie tylko Michał Wiśniewski

11