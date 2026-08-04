Potężny pożar na ogródkach działkowych. Huk słyszalny był z okolicy

Do pożaru doszło w poniedziałek, 3 sierpnia. Zgłoszenie wpłynęło do stanowiska kierowania Państwowej Straży Pożarnej w Zabrzu o godzinie 22:18. Na teren Rodzinnych Ogródków Działkowych „Biała Róża” przy ul. Korczoka skierowano dwa zastępy PSP oraz dwa zastępy Ochotniczej Straży Pożarnej.

Jeszcze przed przyjazdem strażaków świadkowie informowali o głośnym wybuchu, który miał rozlec się z terenu działek. Huk był słyszalny w kilku ościennych dzielnicach. Dało się go usłyszeć nawet w sąsiadujących z Zabrzem miastach. Jednym z analizowanych scenariuszy jest eksplozja butli z gazem propan-butan, często wykorzystywanych w altanach. Jednak na tym etapie służby nie potwierdzają przyczyny zdarzenia. Oficjalnie zostanie ona ujawniona po oględzinach pod okiem biegłego sądowego z zakresu pożarnictwa.

Strażakom udało się szybko opanować pożar i nie dopuścić do rozprzestrzenienia się ognia na sąsiednie altany.

– W tej chwili ogień jest już opanowany. Strażacy sprawdzają przyczyny wybuchu i to, czy ktoś nie przebywał na terenie ogródków działkowych – przekazał przed północą portalowi "zabrze24.info" mł. bryg. Wojciech Strugacz, rzecznik prasowy Państwowej Straży Pożarnej w Zabrzu.

Działania strażaków trwały kilka godzin

Na miejscu zakończone zostały działania związane z dogaszaniem oraz dokładnym przeszukaniem pogorzeliska. Ratownicy chcieli wykluczyć, że w chwili wybuchu lub pożaru na terenie ogródków znajdowały się osoby poszkodowane. Na szczęście w tym zdarzeniu nikt nie odniósł obrażeń.

Po zakończeniu akcji gaśniczej przyczyny pożaru i wybuchu będą wyjaśniać policjanci oraz biegli z zakresu pożarnictwa. Ostateczne okoliczności zdarzenia zostaną ustalone po zakończeniu wszystkich czynności.