Wybuch w domu jednorodzinnym. Przyczyną rozszczelnienie butli z gazem

Do zdarzenia doszło w poniedziałek, 6 lipca około godziny 21.00. Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach poinformowało, że na miejsce skierowano zespoły ratownictwa medycznego, straż pożarną oraz patrol policji.

Dzisiaj około godziny 21 na ulicy Knosały w Zabrzu doszło do wybuchu w budynku jednorodzinnym. Na miejscu pracują Zespoły Ratownictwa Medycznego, zastępy straży pożarnej oraz patrol Policji. W wyniku zdarzenia poszkodowane zostały dwie osoby, udzielana jest im niezbędna pomoc medyczna – przekazało Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach.

Jak poinformował mł. kpt. Krzysztof Migas z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Zabrzu, przyczyną wybuchu było rozszczelnienie butli z gazem. Na miejsce skierowano trzy zastępy straży pożarnej. Ratownicy potwierdzili, że mimo eksplozji nie doszło do pożaru, co zapobiegło rozprzestrzenieniu się ognia i ograniczyło skalę zniszczeń.

Dwie osoby odniosły obrażenia

W wyniku wybuchu obrażeń doznały dwie osoby. Po przebadaniu przez zespół ratownictwa medycznego jedna z nich – mężczyzna – została przetransportowana do szpitala. Druga osoba nie odniosła poważniejszych obrażeń i nie wymagała hospitalizacji.

Siła eksplozji była na tyle duża, że z budynku wyleciały okna wraz z elementami konstrukcyjnymi. Odłamki szkła i gruzu spadły na ulicę oraz uszkodziły zaparkowane w pobliżu samochody. Jak relacjonowali świadkowie, tylko przypadek sprawił, że w chwili wybuchu w strefie zagrożenia nie było przechodniów.

Po zakończeniu działań ratowniczych strażacy przeprowadzili pomiary atmosfery, aby wykluczyć obecność niebezpiecznych stężeń gazu. Następnie teren przekazano policji, która pod nadzorem prokuratora prowadzi czynności mające wyjaśnić okoliczności rozszczelnienia butli oraz przebieg całego zdarzenia.

Zobaczcie zdjęcia z miejsca zdarzenia: