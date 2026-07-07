Po upałach zrób to z pościelą! 2 łyżki tego i odpowiedni program w pralce sprawią, że pościel będzie pachnąca i hotelowo świeża! Aż będzie chciało się nią przykrywać

Karolina Piątkowska
Karolina Piątkowska
2026-07-07 5:06

Po upałach warto odpowiednio zadbać o pościel i poszewki. Przede wszystkim należy je wywietrzyć na świeżym powietrzu i uprać. Wysokie temperatury oraz wszechobecna duchota sprawiły, że w pościeli mogło pojawić się wiele zarazków, bakterii oraz brudu z ludzkiego ciała. Włóż pościel do pralki i dodaj 2 łyżki tego. Po praniu będzie idealnie pachnąca i świeża, niczym w najlepszym hotelu.

Osoba trzyma przed sobą zwiniętą białą kołdrę na tle sypialni. O higienie pościeli po upałach przeczytasz na SE.
Autor: Triocean/ Shutterstock
  • Po tropikalnych nocach Twoja pościel wymaga specjalnej troski, aby pozbyć się wilgoci i bakterii nagromadzonych podczas upałów.
  • Odkryj dwuetapowy proces przywracania świeżości: od dokładnego wietrzenia po specjalne pranie, które zapewni higienę snu.
  • Wsyp tylko dwie łyżki tego powszechnego składnika do pralki, aby pościel była nie tylko czysta, ale też miękka i pachnąca.

Koniecznie zrób to z pościelą po upałach. Odzyskasz świeżość i wygodę snu

Tropikalne nocy, czyli takie, podczas którym temperatury nie spadają poniżej 20 st. Celsjusza, bardzo mocno utrudniają zasypanie. Wiele osób nie potrafi zasnąć bez kołdry, albo przynajmniej koca. W czasie upałów kończy się to najczęściej wielogodzinną męką i wzmożoną potliwością. Eksperci wskazują, że po fali upałów pościel należy potraktować w takim sam sposób jak po chorobie, czyli dokładnie ją wywietrzyć i wyprać. 

Wietrzenie pościeli najlepiej jest przeprowadzić w nieco chłodniejszy dzień. Ważne jednak, aby tego dnia nie padał deszcz i nie było wysokiej wilgotności powietrza. Rano wystaw pościel na balkon lub taras na kilka godzin. W ten sposób usuniesz z nie wilgoć, brzydkie zapachy, a także roztocza. Specjaliści wskazują, że regularne wietrzenie pościeli jest niezbędne dla prawidłowej higieny snu i dobrego samopoczucia. 

Wsyp 2 łyżki tego proszku do pralki i nastaw pranie pościeli. Będzie czysta, mięciutka i pachnąca

Kolejnym, bardzo ważnym krokiem po upałach, jest wypranie pościeli. Wysokie temperatury wzmacniają potliwość organizmu, a wraz z potem na pościeli osadzają się zarazki oraz martwy naskórek. Stwarza to idealne siedlisko do namnażania się bakterii oraz drobnoustrojów. Pościel po fali upałów należy zmienić i dokładnie wyprać. Świetnie w tym przypadku sprawdzi się domowy sposób, który usuwa brzydkie zapachy i przywraca tkaninom miękkość. Wystarczy, że do bębna pralki wsypiesz 2 łyżki stołowe kwasku cytrynowego. Działa on podobnie jak ocet, ale jest nieco delikatniejszy i nie ma ryzyka, że pozostawi po sobie drażniący zapach. Kwasek cytrynowy zmiękcza wodę i sprawia, że wytrącający się kamień nie wnika we włókna. Dodatkowo usuwa brzydkie zapachy i działa antybakteryjnie. Pamiętaj jednak, że ani ocet, ani kwasek cytrynowy nie zastąpią detergenty w postaci płynu lub proszku do prania. Mogą one stanowić świetny dodatek, ale nie mają właściwości wywabiających plamy z materiałów.  

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