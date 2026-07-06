Wielki i różowy jamnik na ścianie metra w Warszawie. O co może chodzić?!

Najmniej uczęszczana stacja metra w Warszawie?

Jeszcze w 2025 roku pisaliśmy o stacji Zacisze jako o najmniej uczęszczanej stacji metra w Warszawie. We wrześniu 2022 roku razem ze stacjami Kondratowicza i Bródno została otwarta jako część nowego odcinka drugiej linii metra. Mieszkańcy liczyli, że metro ułatwi dojazdy i odmieni komunikację w tej części miasta.

Tymczasem dane Zarządu Transportu Miejskiego pokazują, że ze stacji Zacisze korzysta około 1500 pasażerów dziennie. To sześć razy mniej niż na stacji Stare Bielany i nawet 30 razy mniej niż na Świętokrzyskiej.

Budowa tego odcinka metra kosztowała niemal 1,4 miliarda złotych. Sama stacja Zacisze była kilka razy opóźniana z powodu przedłużających się procedur formalnych i odbiorów technicznych. Po otwarciu pojawiły się pytania, czy inwestycja była potrzebna. Wątpliwości budziła przede wszystkim lokalizacja. Stacja znajduje się wśród domów jednorodzinnych, z dala od dużych biur, centrów handlowych i ważnych węzłów przesiadkowych. Wielu mieszkańców korzysta z własnych samochodów, dlatego metro nie stało się dla nich podstawowym środkiem transportu.

Różowy jamnik na stacji Zacisze

Teraz uwagę przyciąga coś zupełnie innego. Przy jednym z wejść do stacji pojawił się wielki, różowy jamnik. Instalację widać z odległości kilkuset metrów.

Jaka jest symbolika jamnika?

Jamnik od lat kojarzy się przede wszystkim z Niemcami i jest symbolem tamtejszej kultury oraz tradycji. Ze względu na swoją charakterystyczną budowę symbolizuje też zwinność, spryt i wytrwałość. W historii sportu zapisał się jako Waldi − pierwsza oficjalna maskotka Letnich Igrzysk Olimpijskich w Monachium w 1972 roku.

W Polsce jamnik ma jeszcze jedno skojarzenie. Zielony jamnik od lat jest symbolem niskopodłogowych i przyjaznych środowisku pojazdów komunikacji miejskiej produkowanych przez firmę Solaris.

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