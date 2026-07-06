Co kryje się pod adresem Aleja Róż 5? Historia, która zaskakuje.Pod fundamentami współczesnej placówki kryje się historia renesansowej Willi Schmidta, warszawskiego aptekarza.

- Aleja Róż w Warszawie, od momentu wytyczenia, uchodziła za adres luksusu i dyplomacji, goszcząc elity oraz międzynarodowe poselstwa.
- Pod fundamentami modernistycznej ambasady Serbii kryje się dramatyczna historia renesansowej Willi Schmidta, zniszczonej w 1944 roku.
- Poznaj niezwykłą opowieść o tym, jak ta prestiżowa ulica odrodziła się z popiołów i ponownie stała się centrum dyplomatycznego życia stolicy.
Zapomniana perła Warszawy i jej niezwykła metamorfoza
Jak Aleja Róż stała się międzynarodowym salonem
Okres międzywojenny (1919-1939) to czas, kiedy Aleja Róż ugruntowała swoją pozycję jako centrum dyplomatyczne. Jej eleganckie pałacyki i wille, z ich dostojnym charakterem i doskonałą lokalizacją, stały się idealnymi siedzibami dla placówek dyplomatycznych. Ulica zamieniła się w tętniący życiem, międzynarodowy salon, gdzie obok rezydencji arystokratycznych powiewały flagi poselstw i ambasad z różnych zakątków świata. Willa Schmidta, ze swoim unikalnym stylem, znajdowała się w samym centrum tego dyplomatycznego blichtru, będąc niemym świadkiem ważnych wydarzeń i spotkań na najwyższym szczeblu.
Dramatyczny koniec i powrót do korzeni
Niestety, sielankę przerwał dramat II wojny światowej. W 1944 roku renesansowa perła pod numerem 5 została zniszczona, a przez lata po wojnie w jej miejscu straszyła jedynie pusta parcela. Aleja Róż, choć mocno doświadczona, odrodziła się z popiołów. W jej kamienicach zamieszkali wybitni przedstawiciele polskiej kultury, tacy jak Konstanty Ildefons Gałczyński, Władysław Broniewski czy Antoni Słonimski, nadając ulicy nowy, artystyczny wymiar. Pustkę po Willi Schmidta wypełnił jednak nowoczesny, modernistyczny budynek. Dziś, po dekadach przerwy, historia zatoczyła koło – to właśnie w tym współczesnym gmachu mieści się Ambasada Republiki Serbii, kontynuując dyplomatyczne tradycje Alei Róż.