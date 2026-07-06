Co kryje się pod adresem Aleja Róż 5? Historia, która zaskakuje.Pod fundamentami współczesnej placówki kryje się historia renesansowej Willi Schmidta, warszawskiego aptekarza.

Aleja Róż w Warszawie, od momentu wytyczenia, uchodziła za adres luksusu i dyplomacji, goszcząc elity oraz międzynarodowe poselstwa.

Pod fundamentami modernistycznej ambasady Serbii kryje się dramatyczna historia renesansowej Willi Schmidta, zniszczonej w 1944 roku.

Poznaj niezwykłą opowieść o tym, jak ta prestiżowa ulica odrodziła się z popiołów i ponownie stała się centrum dyplomatycznego życia stolicy.

W samym sercu Warszawy, pod adresem Aleja Róż 5, powiewa dziś serbska flaga. Mało kto wie, że ten modernistyczny budynek skrywa niezwykłą historię, która sięga czasów arystokratycznych rezydencji i dyplomatycznych intryg. Odkryj, co kryje się pod fundamentami współczesnej ambasady i dlaczego ta ulica od zawsze przyciągała elity.

Zapomniana perła Warszawy i jej niezwykła metamorfoza

Aleja Róż, wytyczona w 1880 roku, od początku stanowiła synonim prestiżu i elegancji. Szybko stała się adresem dla warszawskiej arystokracji i finansowej elity, przyciągając tych, którzy pragnęli mieszkać w najbardziej reprezentacyjnej części miasta. Właśnie tutaj, pod numerem 5, aptekarz Adolf Schmidt postanowił zrealizować swoje marzenie, wznosząc w latach 1877-1878 przepiękną willę w stylu włoskiego renesansu. Ta architektoniczna perełka, choć krótko należąca do Schmidta, szybko zmieniała właścicieli, by od 1912 roku stać się własnością zamożnej rodziny Schielów. Była świadkiem rozkwitu ulicy, która z czasem miała odegrać kluczową rolę na międzynarodowej scenie Warszawy.

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Jak Aleja Róż stała się międzynarodowym salonem

Okres międzywojenny (1919-1939) to czas, kiedy Aleja Róż ugruntowała swoją pozycję jako centrum dyplomatyczne. Jej eleganckie pałacyki i wille, z ich dostojnym charakterem i doskonałą lokalizacją, stały się idealnymi siedzibami dla placówek dyplomatycznych. Ulica zamieniła się w tętniący życiem, międzynarodowy salon, gdzie obok rezydencji arystokratycznych powiewały flagi poselstw i ambasad z różnych zakątków świata. Willa Schmidta, ze swoim unikalnym stylem, znajdowała się w samym centrum tego dyplomatycznego blichtru, będąc niemym świadkiem ważnych wydarzeń i spotkań na najwyższym szczeblu.

Dramatyczny koniec i powrót do korzeni

Niestety, sielankę przerwał dramat II wojny światowej. W 1944 roku renesansowa perła pod numerem 5 została zniszczona, a przez lata po wojnie w jej miejscu straszyła jedynie pusta parcela. Aleja Róż, choć mocno doświadczona, odrodziła się z popiołów. W jej kamienicach zamieszkali wybitni przedstawiciele polskiej kultury, tacy jak Konstanty Ildefons Gałczyński, Władysław Broniewski czy Antoni Słonimski, nadając ulicy nowy, artystyczny wymiar. Pustkę po Willi Schmidta wypełnił jednak nowoczesny, modernistyczny budynek. Dziś, po dekadach przerwy, historia zatoczyła koło – to właśnie w tym współczesnym gmachu mieści się Ambasada Republiki Serbii, kontynuując dyplomatyczne tradycje Alei Róż.

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