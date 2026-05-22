Tajemnica zaginionej warszawskiej kamienicy. Luksus, neony i zapomniane piękno

Przedwojenna Warszawa kryła symbol luksusu – kamienicę na rogu Nowego Światu, której historia zniknęła w mrokach wojny.

Jej elewację zdobiły innowacyjne reklamy, w tym jedyny w Warszawie świetlny zegar mydła "Schicht", czyniąc ją ikoną miejskiego krajobrazu.

Po całkowitym zniszczeniu w II wojnie światowej, w jej miejscu powstał skwer z Pomnikiem Partyzanta, który zaskakuje artystycznymi nawiązaniami.

Symbol luksusu i eklektycznego stylu

W połowie lat 80. XIX wieku architekt Bronisław Brodzic-Żochowski stworzył projekt, który na stałe wpisał się w krajobraz przedwojennej Warszawy. Kamienica na rogu ówczesnej al. 3 Maja i Nowego Światu 50 była architektonicznym kolażem – łączyła w sobie elementy renesansu, baroku i rokoko. W jej wnętrzach mieściły się ogromne, luksusowe apartamenty, a na parterze tętniły życiem sklepy i punkty usługowe.

Neony, które oświetlały stolicę

To, co naprawdę wyróżniało budynek, to jego nowoczesność. Na szczycie kamienicy znajdowała się ogromna reklama mydła "Schicht" ze słynnym jeleniem, wyposażona w zegar świetlny – prawdopodobnie jedyny taki w całej Warszawie. Obok niej lśnił neon kompleksu restauracyjnego "Gastronomia", zapraszając warszawiaków do środka. Budynek był nie tylko miejscem do życia, ale i tętniącym życiem centrum spotkań.

Czym wyróżniała się ta warszawska perła?

Luksusowe apartamenty: W kamienicy znajdowały się wielopokojowe mieszkania o najwyższym standardzie.Eklektyczny styl: Budynek był przykładem modnej wówczas architektury, swobodnie łączącej historyczne zdobienia.Nowoczesne reklamy: Ikoniczny zegar świetlny i neon "Gastronomii" czyniły go jednym z najnowocześniejszych punktów miasta.Prestiżowa lokalizacja: Położenie w samym sercu stolicy gwarantowało prestiż i wygodę.

Koniec pewnej epoki. Wojna i pustka

Niestety, kres świetności kamienicy przyniosła II wojna światowa. Budynek, który przetrwał rozbudowę i I wojnę światową, został całkowicie zniszczony podczas walk. Po symbolu luksusu pozostały tylko gruzy i archiwalne fotografie.

Co znajdziemy w tym miejscu dzisiaj?

Dziś w miejscu dawnej kamienicy znajduje się skwer im. Stanisława Wisłockiego – dyrygenta i kompozytora. To zielona oaza z cisami i świerkami, przecięta szerokim przejściem dla pieszych. Nieopodal, na skraju placu, stoi Pomnik Partyzanta. Choć wykonany w stylistyce socrealizmu, jego kompozycja rannego mężczyzny podtrzymywanego przez kobietę nawiązuje do słynnej Piety Michała Anioła.

