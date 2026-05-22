Tajemnica zaginionej warszawskiej kamienicy. Luksus, neony i zapomniane piękno

Vanessa Nachabe
2026-05-22 13:15

Na rogu Nowego Światu i Alej Jerozolimskich, jednym z najbardziej ruchliwych punktów Warszawy, jeszcze przed wojną wznosił się budynek, który był synonimem luksusu i nowoczesności – prawdziwa perła stolicy, która zniknęła na zawsze.

  • Przedwojenna Warszawa kryła symbol luksusu – kamienicę na rogu Nowego Światu, której historia zniknęła w mrokach wojny.
  • Jej elewację zdobiły innowacyjne reklamy, w tym jedyny w Warszawie świetlny zegar mydła "Schicht", czyniąc ją ikoną miejskiego krajobrazu.
  • Po całkowitym zniszczeniu w II wojnie światowej, w jej miejscu powstał skwer z Pomnikiem Partyzanta, który zaskakuje artystycznymi nawiązaniami.

Symbol luksusu i eklektycznego stylu

W połowie lat 80. XIX wieku architekt Bronisław Brodzic-Żochowski stworzył projekt, który na stałe wpisał się w krajobraz przedwojennej Warszawy. Kamienica na rogu ówczesnej al. 3 Maja i Nowego Światu 50 była architektonicznym kolażem – łączyła w sobie elementy renesansu, baroku i rokoko. W jej wnętrzach mieściły się ogromne, luksusowe apartamenty, a na parterze tętniły życiem sklepy i punkty usługowe.

Neony, które oświetlały stolicę

To, co naprawdę wyróżniało budynek, to jego nowoczesność. Na szczycie kamienicy znajdowała się ogromna reklama mydła "Schicht" ze słynnym jeleniem, wyposażona w zegar świetlny – prawdopodobnie jedyny taki w całej Warszawie. Obok niej lśnił neon kompleksu restauracyjnego "Gastronomia", zapraszając warszawiaków do środka. Budynek był nie tylko miejscem do życia, ale i tętniącym życiem centrum spotkań.

Czym wyróżniała się ta warszawska perła?

Luksusowe apartamenty: W kamienicy znajdowały się wielopokojowe mieszkania o najwyższym standardzie.Eklektyczny styl: Budynek był przykładem modnej wówczas architektury, swobodnie łączącej historyczne zdobienia.Nowoczesne reklamy: Ikoniczny zegar świetlny i neon "Gastronomii" czyniły go jednym z najnowocześniejszych punktów miasta.Prestiżowa lokalizacja: Położenie w samym sercu stolicy gwarantowało prestiż i wygodę.

Koniec pewnej epoki. Wojna i pustka

Niestety, kres świetności kamienicy przyniosła II wojna światowa. Budynek, który przetrwał rozbudowę i I wojnę światową, został całkowicie zniszczony podczas walk. Po symbolu luksusu pozostały tylko gruzy i archiwalne fotografie.

Co znajdziemy w tym miejscu dzisiaj?

Dziś w miejscu dawnej kamienicy znajduje się skwer im. Stanisława Wisłockiego – dyrygenta i kompozytora. To zielona oaza z cisami i świerkami, przecięta szerokim przejściem dla pieszych. Nieopodal, na skraju placu, stoi Pomnik Partyzanta. Choć wykonany w stylistyce socrealizmu, jego kompozycja rannego mężczyzny podtrzymywanego przez kobietę nawiązuje do słynnej Piety Michała Anioła.

Warszawa miała lotnisko w samym centrum miasta. Dzisiaj jest tam wielki park!
Galeria zdjęć 20

Polecany artykuł:

To tu tętniło handlowe serce żydowskiej Warszawy. Niewielu pamięta Pasaż Simonsa
PRL. Na czterech kółkach - Sławomir Koper

Polecany artykuł:

Przed wojną róg Marszałkowskiej i Zgody był sercem luksusowej Warszawy. Co stał…
Sonda
Znana była Ci historia Batalionów Chłopskich?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki