Tragiczne wieści! Zmarła gwiazda "Party Rock Anthem" od LMFAO

Julita Buczek
Julita Buczek
2026-07-06 20:35

Świat muzyki pogrążył się w żałobie. Lauren Bennett, wokalistka znana z występu w kultowym hicie "Party Rock Anthem" grupy LMFAO oraz członkini zespołów G.R.L. i Paradiso Girls, nie żyje. Artystka zmarła w wieku zaledwie 37 lat. Smutną wiadomość przekazały jej koleżanki z zespołu, publikując poruszające oświadczenie.

Odeszła za wcześnie. Wokalistka z kultowego hitu LMFAO nie żyje

Informacja o śmierci Lauren Bennett wstrząsnęła fanami na całym świecie. Piosenkarka przez lata była związana z popularnymi projektami muzycznymi i współpracowała z największymi gwiazdami światowej sceny pop. To właśnie jej głos można było usłyszeć w jednym z największych imprezowych przebojów XXI wieku - "Party Rock Anthem" zespołu LMFAO, który w 2011 roku podbił listy przebojów na całym świecie. Wieść o jej odejściu przekazały w mediach społecznościowych pozostałe członkinie grupy G.R.L. Na razie nie ujawniono przyczyny śmierci artystki.

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Lauren Bennett nie żyje. Wokalistka znana z hitu LMFAO odeszła w wieku 37 lat

Natasha Slayton, Emmalyn Estrada i Paula van Oppen opublikowały wspólny wpis, w którym pożegnały swoją przyjaciółkę.

Nasze serca są złamane i nie potrafimy wyrazić, jak wiele dla nas znaczyła. Na zawsze będziemy pielęgnować miłość, śmiech i niezliczone wspomnienia, które nam dała. Jej piękny duch dotknął tak wielu ludzi. Będzie nam jej bardzo brakowało i na zawsze pozostanie w naszych sercach - napisały w sieci.

Lauren Bennett urodziła się w angielskim hrabstwie Kent. Już jako nastolatka marzyła o wielkiej karierze muzycznej. Brała udział w lokalnych konkursach talentów, a w wieku 14 lat stworzyła z przyjaciółką muzyczny duet, z którym występowała w pubach i klubach.

Przełomem okazał się udział w brytyjskim programie "X Factor". Choć nie wygrała programu, zwróciła na siebie uwagę producentów. Niedługo później otrzymała zaproszenie na casting do nowo powstającej grupy Paradiso Girls, stworzonej przez Robin Antin - założycielkę słynnych Pussycat Dolls. Po udanym przesłuchaniu przeprowadziła się do Los Angeles i rozpoczęła międzynarodową karierę.

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W 2009 roku Paradiso Girls wydały singiel "Patron Tequila", nagrany z Eve i Lil Jonem. Utwór odniósł sukces na listach przebojów, jednak zespół zakończył działalność już rok później.

Lauren nie zrezygnowała jednak z muzyki. Dołączyła do nowej formacji G.R.L., która zdobyła popularność dzięki przebojom "Wild Wild Love" z Pitbullem oraz "Ugly Heart". Ten drugi utwór stał się jednym z największych hitów zespołu i trafił do czołówki list przebojów m.in. w Wielkiej Brytanii, Australii i Nowej Zelandii.

Los nie oszczędzał jednak grupy. W 2014 roku po śmierci jednej z członkiń, Simone Battle, działalność G.R.L. została zawieszona. Dwa lata później Lauren Bennett współtworzyła reaktywowany skład zespołu, który ponownie zaczął koncertować i zapowiedział nową muzykę.

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Zobacz naszą galerię: Tragiczne wieści! Zmarła gwiazda "Party Rock Anthem" od LMFAO

Tragiczne wieści! Zmarła gwiazda Party Rock Anthem od LMFAO
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