Elżunia z "Klanu" poszła do klasztoru?! Te zdjęcia to dowód!

Pewne jest, że Barbara Bursztynowicz nie wróci do "Klanu", więc scenarzyści wymyślili rozwód Elżuni z z Jerzym (Andrzej Grabarczyk). Patrząc na jej najnowsze zdjęcia z parku, można by odnieść wrażenie, że w konsekwencji swoich decyzji Elżunia pójdzie do klasztoru. Ale, jak przyjrzycie się dobrze zdjęciom w naszej galerii zauważycie, że Barbara Bursztynowicz jest na planie w towarzystwie swojego męża Jacka, także aktora. Zdradzamy o co w tym wszystkim chodzi!

Bursztynowicz w habicie maszeruje z mężem pod rękę

Na zdjęciach w galerii widzicie Barbarę Bursztynowicz w kompletnie nowej roli. Gwiazda wzięła udział w próbie medialnej do spektaklu "Komedia omyłek" w ramach cyklu "Szekspir w Parku". Szczególne zainteresowanie budzi udział Jacka Bursztynowicza, którzy po raz pierwszy spotyka się z żoną na teatralnych deskach. Aktorska para nigdy wcześniej nie grała razem.

Seria wraca do Wilanowa z jubileuszową edycją i na scenie wystawione zostaną dwie komedie Szekspira: "Komedia omyłek" właśnie i "Wieczór Trzech Króli". Oba teksty łączy jeden z ulubionych motywów Williama Szekspira - bliźnięta i wynikające z ich obecności pomyłki, nieporozumienia oraz komiczne zwroty akcji.

Szekspir na kocyku

"Szekspir w Parku" ma już 10-letnią tradycję. To wydarzenie pokazuje, że teatr nie potrzebuje zamkniętych sal i czerwonych foteli. Wystarczy letni wieczór, parkowa zieleń i dobra historia. Projekt na stałe wpisał się w wakacyjny kalendarz Warszawy, stając się dla mieszkańców i turystów jedną z najbardziej rozpoznawalnych letnich tradycji kulturalnych stolicy.

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Bardzo się cieszę, że ten projekt ma już dziesięć lat. Ta okrągła rocznica to rzeczywiście kamień milowy. (...) Ogromnie cieszy mnie również to, że możemy przedstawiać historie Szekspira w sposób jak najprostszy. (...) Bardzo się o to staramy, aby każdy, kto do nas przychodzi zarówno dzieci, jak i dorośli, bo odwiedzają nas naprawdę wszyscy, mógł wynieść z tych sztuk coś dla siebie

- powiedział John Weisgerber, reżyser spektakli.

"Przyroda staje się częścią spektaklu"

Granie Szekspira pod gołym niebem jest wyjątkowe, bo przyroda staje się częścią spektaklu. Jest częścią naszej scenografii, ale jednocześnie pozostaje żywa, zmienna i nieprzewidywalna. Każdego wieczoru towarzyszy nam inne światło, inne niebo i inna atmosfera. Czasem pojawia się wiatr, czasem zachód słońca idealnie wpisuje się w scenę, a czasem nad głowami widzów rozciąga się rozgwieżdżone niebo. Dzięki temu każdy spektakl jest niepowtarzalny zarówno dla publiczności, jak i dla nas, aktorów. Widzowie przychodzą do Wilanowa z kocami, siadają na trawie i nagle odkrywają, że teatr jest także dla nich. To właśnie najbardziej lubię w tym projekcie - atmosferę swobody, otwartości i wspólnego przeżywania sztuki

- stwierdziła Hanna Konarowska-Nowińska, od lat związana z projektem Szekspir w Parku. W jubileuszowej edycji wcieli się w rolę Violi/Cesaria w "Wieczorze Trzech Króli".

Parada serialowych gwiazd na scenie w parku

Prawdziwy Szekspir jest po prostu fajny

- podsumował Jakub Wons, organizator, producent oraz odtwórca roli Antyfolusa z Efezu w "Komedii omyłek" oraz Pana Andrzeja Chudogęby w "Wieczorze Trzech Króli". Prywatnie Wons jest partnerem Anny Muchy, gwiazdy "M jak miłość".

W 10. edycji "Szekspira w Parku" udział weźmie prawie 40 aktorów, niektórzy znani z seriali, w tym "Klanu" i "M jak miłość". Na scenie pojawią się także gwiazdy, które podobnie, jak Bursztynowicz, mają za sobą piękną przygodę z "Tańcem GwiazdamI". m.in. Tamara Arciuch, Bartłomiej Kasprzykowski, Maurycy Popiel, Barbara Bursztynowicz, Jacek Bursztynowicz, Monika Dryl, Hanna Konarowska-Nowińska, Jakub Wons, Katarzyna Kołeczek, Magdalena Smalara, Dominika Bąk, Michał Podsiadło, Piotr Nerlewski, Łukasz Kurek oraz Wojciech Medyński.

Gwiazda "Klanu" spełnia marzenia

Wracając do Barbary Bursztynowicz - jak widać gwiazda nadal się rozwija i do tego dobrze się bawi. Rola w komedii Szekspira to dla wielu aktorów marzenie i ona właśnie je spełniła. W dodatku robi to w towarzystwie swojego ukochanego męża Jacka. Czyli nie ma mowy o żadnym "klasztorze" - habit to tylko sceniczna przebieranka.

Premiera tego sezonu "Szekspira w Parku" odbędzie się we wtorek 7 lipca 2026 roku.

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Barbara Bursztynowicz odpadła z "Tańca z Gwiazdami". Szok, co zrobi po programie