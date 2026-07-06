Nikt się nie spodziewał! Znani influencerzy powitali na świecie córeczkę

Poród w obleganym szpitalu! Influencerzy przeżyli chwile grozy

Fani pary przecierają oczy ze zdumienia - nikt nie spodziewał się, że maleństwo już jest na świecie. Dopiero teraz Czarek Czaruje opublikował na Instagramie serię relacji, w których przyznał, że razem z Anną "Fanką" Wójcik od kilku dni cieszą się rodzicielstwem.

Nikt nie wie, że urodziła się nam już córka - powiedział wprost do swoich obserwatorów, zdradzając, że para postanowiła przez chwilę zachować tę informację tylko dla siebie.

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Ogromne emocje i stres w szpitalu! Tak wyglądał poród znanej pary

Jak wyznał influencer, ich córka przyszła na świat w warszawskim Szpitalu Południowym, który w ostatnich dniach był wyjątkowo oblegany. Para początkowo miała spore obawy, czy uda się tam bez problemu przejść poród.

Czarek opowiedział, że na miejscu panował ogromny ruch, a liczba rodzących kobiet była bardzo duża. W pewnym momencie nie było nawet pewności, czy znajdzie się dla nich wolna sala. Sytuacja była dynamiczna i pełna emocji.

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Ostatecznie jednak wszystko potoczyło się szczęśliwie - Anna została przyjęta na oddział, ponieważ okazało się, że ma już zaawansowane rozwarcie. Niedługo później na świecie pojawiła się ich córeczka.

Świeżo upieczony tata nie ukrywał ogromnych emocji.

Dwa dni jako ojciec to najtrudniejsze i jednocześnie najpiękniejsze chwile w moim życiu - przyznał.

Na relacjach pokazał również moment powrotu do partnerki i dziecka, trzymając w rękach kwiaty. Widać było, że mimo zmęczenia przeżywa ogromne wzruszenie i radość.

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