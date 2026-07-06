Roxie Węgiel chroniła Kevina przed hejtem. "Nie ma człowieka, którego by to nie dotknęło"

Właśnie ukazał się pierwszy numer "ESKA Story", gdzie znalazł się ekskluzywny wywiad z Roksaną Węgiel-Mglej i Kevinem Mglejem. Małżeństwo na co dzień dzieli nie tylko życie prywatne, ale też zawodowe, jednak unika wspólnych wyjść na branżowe imprezy i rzadko rozmawia z mediami. Teraz postanowili zrobić wyjątek. Para zdradziła Maksowi Kluziewiczowi, z jakimi trudnościami przyszło im się zmierzyć na początku ich związku, oraz jak udaje im się godzić pracę ze sprawami osobistymi.

Początki znajomości Roksany Węgiel i Kevina Mgleja

Początek relacji pary datuje się na 2022 rok, kiedy to współpracowali przy powstawaniu drugiej płyty Roxie. Kevin Mglej nie kryje, że na początku wcale nie chciał poznać nastoletniej gwiazdy, co wynikało z jego wcześniejszych, niezbyt udanych doświadczeń ze współpracą z młodymi artystami.

Bardzo nie chciałem iść na tę sesję, ja zrzuciłem tę sesję, [powiedziałem - przyp. red.], że nie przyjdę. [...] Uważałem, że Roksana będzie bardzo gwiazdorska. W ogóle zacznijmy od tego, co jest dziwną rzeczą, że ja średnio miałem pojęcie, jak duży sukces muzyczny Roksana już na tamtym etapie odniosła - wyznał.

Na początku Roksana i Kevin starali się trzymać swój związek w tajemnicy. Piosenkarka wyjawiła również, w jaki sposób starała się uchronić Kevina przed nadchodzącym hejtem.

Jak Roxie Węgiel pomogła Kevinowi radzić sobie z hejtem?

Roksana to osoba obyta w show-biznesie, gdyż obraca się w nim od najmłodszych lat. Piosenkarka miała świadomość, że ujawnienie informacji o związku z mężczyzną starszym o osiem lat wywoła lawinę negatywnych ocen.

Na początku próbowałam mu po prostu tłumaczyć, że może być taki moment, gdzie nam się to wymknie spod kontroli. Kevin nie miał prawa wiedzieć, jak to wszystko funkcjonuje, nie będąc w tym, nie będąc z taką osobą jak ja, czyli z osobą, której każdy ruch był tak naprawdę oceniany, pod presją. Wiedziałam, że nawet nie ogłaszając tego związku publicznie, to wypłynie na światło dzienne. Starałam się tak mówić, dużo rozmawialiśmy na ten temat i raczej to było takie ostrzeżenie - "kochanie, niebawem ten związek wypłynie, czuję, że to jest już blisko". Czytałam różne DM'y, spekulacje, wiedziałam, że ten moment jest blisko. Tym bardziej, że mieszkaliśmy w centrum Warszawy, tam kręciło się sporo paparazzi. Było to pewne, więc starałam się rozmawiać z Kevinem, żeby się tym nie przejmował, ale łatwo mówić. Wydaje mi się, że to było nieuniknione też, żeby Kevin w tym wszystkim zbudował takie publiczne poczucie własnej wartości. Oczywiście miałeś je wcześniej, ale w momencie, kiedy spotyka cię taki hejt, to będąc najsilniejszym człowiekiem i żyjąc bez tej medialnej otoczki, wydaje mi się, że nie ma człowieka, którego by to nie dotknęło - niezależnie od tego, jak nam się wydaje, że silni jesteśmy. To było też potrzebne, żeby dzisiaj mój mąż miał wyrąbane - opowiedziała w wywiadzie do "ESKA Story".

W odpowiedzi na pytanie prowadzącego o to, ile czasu potrzebował na zrozumienie realiów funkcjonowania show-biznesu, Kevin Mglej odpowiedział, że zajęło mu to aż dwa lata.

Myślę, że tak dwa lata? Taki okres. Poza tym, że Roksanka mnie trochę do tego przygotowywała, to nie jest to coś, na co da się przygotować. Nagle każdy ocenia to, jakie masz włosy, czy ważysz 5 kilogramów więcej. Nagle się okazało, że twoją największą wartością nie jest to, co robisz w życiu, takie rzeczy, na które ja zwracałem uwagę poprzez wychowanie moich rodziców. Byłem oceniany przez to, co mam na sobie, jak wyglądam, taka totalna powierzchowność, do której nie byłem przyzwyczajony. W którymś momencie zrozumiałem, że bardziej niż liczba przeczytanych książek liczy się to, czy jesteś chudy czy gruby. Jakoś się to ze mną nie zgadzało i trochę to trwało - wyjaśnił.

Cały materiał jest dostępny na stronie "ESKA Story".

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