Kevin Mglej nie chciał się poznać z Roxie Węgiel! "Uważałem, że będzie GWIAZDORSKA"

W 2024 roku wokalistka Roksana Węgiel poślubiła Kevina Mgleja - producenta, z którym współpracowała przy krążku "13+5". Związek młodej artystki ze starszym, wychowującym syna z poprzedniego relacji partnerem wywołał spore zamieszanie w polskim show-biznesie, jednak zakochani konsekwentnie oczarowują swoją miłością tysiące fanów. Ostatnio mąż gwiazdy przyznał za to, że był sceptyczny, gdy padło zaproszenie na pierwsze spotkanie.

Kevin Mglej nie chciał poznać Roxie Węgiel. Myślał o gwiazdorzeniu

Małżonek, a zarazem bliski współpracownik Roxie Węgiel - Kevin Mglej, otworzył się na temat początków relacji z ukochaną w premierowym wydaniu magazynu "Eska Story". Jak opowiedział u boku żony Maksowi Kluziewiczowi, propozycja spotkania padła, gdy Roksana nagrywała materiał na nowy krążek.

Otoczenie piosenkarki zaproponowało mu udział w sesji muzycznej, ale on - po usłyszeniu, że chodzi o bardzo młodą artystkę popową - odmówił. Nie do końca był świadomy jej dotychczasowych osiągnięć, jednocześnie spodziewając się... gwiazdorzenia.

"Bardzo nie chciałem iść na tę sesję, ja zrzuciłem tę sesję, [powiedziałem - przyp. red.], że nie przyjdę. [...] W którymś momencie uważałem, że Roksana będzie bardzo gwiazdorska. W ogóle zacznijmy od tego, co jest dziwną rzeczą, że ja średnio miałem pojęcie, jak duży sukces muzyczny Roksana już na tamtym etapie odniosła" - wyznał.

Mąż gwiazdy szczerze: "mam ogromny szacunek artystyczny do żony"

Mglej pospieszył jednak z wytłumaczeniem, że później zdecydowanie docenił dorobek przyszłej żony i dziś ma do niego ogromny szacunek. Po prostu był związany z zupełnie innym środowiskiem artystycznym, a jego aspiracje zawodowe na przyszłość sięgały chociażby twórczości inspirowanej dziełami Agnieszki Osieckiej. Niewiele miał więc wspólnego z popowym utworem "Anyone I want to be", z którym Roxie Węgiel wygrała Eurowizję Junior w 2018 roku. Sama artystka też zresztą otwarcie mówi, że nigdy nie lubiła tej piosenki.

"Teraz jestem bardzo świadomy tego i mam ogromny szacunek artystyczny, ale też nie tylko artystyczny, do mojej żony i uważam, że naprawę jest wow! Biję pokłony, ale ja się wywodzę z takiego środowiska okołoraperskiego i raczej bliżej mi było do hardcore'owego hip-hopu, niż do 'Anyone I want to be'. O ile może usłyszałem gdzieś, że taka sytuacja, jak wygranie Eurowizji Junior, miała miejsce, tak nie miałem tego z tyłu głowy, kiedy chłopaki z Movehouse'a dzwonili do mnie, żebym wpadł na sesję muzyczną. Jak się dowiedziałem, że to jest 'młoda artystka', to powiedziałem: 'słuchajcie, piszcie sobie dla tych młodych artystek'" - wyjaśnił Kevin Mglej.

Więcej o wyjątkowej więzi, jaka połączyła Roxie Węgiel z Kevinem, dowiecie się, oglądając całą rozmowę z parą na youtubowym kanale Eski oraz czytając nowy magazyn na stronie story.eska.pl.