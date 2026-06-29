80-letnia Maryla Rodowicz zachwala 21-letnią Roxie Węgiel, a fani patrzą na ich stylizacje. Nie wiadomo, gdzie podziać oczy

Aga Kwiatkowska
Aga Kwiatkowska
2026-06-29 20:43

Maryla Rodowicz ma 80 lat, ale nie dość, że wciąż śpiewa i szaleje na scenie, nie dość, że ubiera się niczym nastolatka, to jeszcze jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych. Ostatnio pochwaliła się fotką z Roxie Węgiel i zachwyciła się dużo młodszą koleżanką po fachu. Choć dzieli je 60 lat, łączy zamiłowanie do ekstrawaganckich ubrań. Fani nie wiedzieli, gdzie podziać oczy!

Maryla Rodowicz zachwycona Roxie Węgiel

Maryla Rodowicz na swoim instagramowym profilu pokazała zdjęcie z Roksaną Węgiel i napisała pełna podziwu oraz zachwytu:

Uroda, talent, wdzięk, matko, ja w jej wieku bylam zielona. Nie no, uroda, talent był, ale ta branża muzyczna była kompletnie niezorganizowana, a Roxie zaczęła działać w wieku nastoletnim.

80-letnia gwiazda dodała:

I bardzo dobrze, życzę jej samych sukcesow, bo na nie zasługuje. Amen.

Weteranka polskiej sceny muzycznej, która jest uwielbiana przez kilka pokoleń Polaków, w sieci nie ukrywa tego, co naprawdę myśli. Pisze o innych gwiazdach, swoich poglądach, modzie, samopoczuciu. Jest szczera do bólu.

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Roxie odpowiedziała słowami pełnymi miłości, a internauci komentują

Kocham!!! Dziękuję, jesteś wspaniała! - wyznała Roksana Węgiel.

W swoich wyznaniach nie była odosobniona. Jej mąż Kevin Mglej podkreślił:

Jesteś kochana!

Internauci nie zostawili wpisu Rodowicz bez komentarzy. Posypały się komplementy i słowa pełne uwielbienia. 

"Taki komplement od IKONY!!!!", "Maryla nie ma sobie równych. Jesteś świetna", "Piękne słowa o naszym narodowym diamencie", "Dwie damy", "Dwie Królowe polskiej sceny muzycznej", "Pięknie wyglądacie" - czytamy.

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Niektórzy odnieśli się do stylizacji Rodowicz, która, jak zwykle, daleka była od nudnej. Zresztą wdzianko Roxie też zasługuje na chwilę uwagi. Starsza z piosenkarek pozowała do zdjęcia ubrana w poszarpaną mini, wzorzystą górę z dekoltem i bardzo wysokie trampki. Młodsza miała na sobie błękitne bikini i luźne spodnie z gumką w pasie. Węgiel odrobinę ją opuściła, ukazując paski od dołu stroju kąpielowego. Tak gwiazdy pojawiły się na wspólnym występie w Tychach.

"Pani Marylo, jesteś cudowną artystką i piekna kreacja", "Błagam, powie ktoś, co za buty ma na sobie Maryla? Pewnie mnie nie stać, ale są obłędne", "W taki upał, to się tam noga gotuje" - dyskutowali fani Rodowicz.

Stroje gwiazdy nie od dziś budzą emocje, szczególnie w kontekście wieku piosenkarki. Rodowicz jednak krytyką się nie przejmuje i nadal ubiera się tak, jak lubi. Słusznie?

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Maryla Rodowicz
ROKSANA (ROXIE) WĘGIEL
ROXIE WĘGIEL