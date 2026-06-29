80-letnia Maryla Rodowicz zachwala 21-letnią Roxie Węgiel, a fani patrzą na ich stylizacje. Nie wiadomo, gdzie podziać oczy

Maryla Rodowicz zachwycona Roxie Węgiel

Maryla Rodowicz na swoim instagramowym profilu pokazała zdjęcie z Roksaną Węgiel i napisała pełna podziwu oraz zachwytu:

Uroda, talent, wdzięk, matko, ja w jej wieku bylam zielona. Nie no, uroda, talent był, ale ta branża muzyczna była kompletnie niezorganizowana, a Roxie zaczęła działać w wieku nastoletnim.

80-letnia gwiazda dodała:

I bardzo dobrze, życzę jej samych sukcesow, bo na nie zasługuje. Amen.

Weteranka polskiej sceny muzycznej, która jest uwielbiana przez kilka pokoleń Polaków, w sieci nie ukrywa tego, co naprawdę myśli. Pisze o innych gwiazdach, swoich poglądach, modzie, samopoczuciu. Jest szczera do bólu.

Zobacz także: Kto powinien zagrać Marylę Rodowicz? To z nimi łączy ją uderzające podobieństwo!

Roxie odpowiedziała słowami pełnymi miłości, a internauci komentują

Kocham!!! Dziękuję, jesteś wspaniała! - wyznała Roksana Węgiel.

W swoich wyznaniach nie była odosobniona. Jej mąż Kevin Mglej podkreślił:

Jesteś kochana!

Internauci nie zostawili wpisu Rodowicz bez komentarzy. Posypały się komplementy i słowa pełne uwielbienia.

"Taki komplement od IKONY!!!!", "Maryla nie ma sobie równych. Jesteś świetna", "Piękne słowa o naszym narodowym diamencie", "Dwie damy", "Dwie Królowe polskiej sceny muzycznej", "Pięknie wyglądacie" - czytamy.

Zobacz także: Maryla Rodowicz w opuszczonych spodniach? 80-letnia gwiazda reaguje na krytykę fanów

Niektórzy odnieśli się do stylizacji Rodowicz, która, jak zwykle, daleka była od nudnej. Zresztą wdzianko Roxie też zasługuje na chwilę uwagi. Starsza z piosenkarek pozowała do zdjęcia ubrana w poszarpaną mini, wzorzystą górę z dekoltem i bardzo wysokie trampki. Młodsza miała na sobie błękitne bikini i luźne spodnie z gumką w pasie. Węgiel odrobinę ją opuściła, ukazując paski od dołu stroju kąpielowego. Tak gwiazdy pojawiły się na wspólnym występie w Tychach.

"Pani Marylo, jesteś cudowną artystką i piekna kreacja", "Błagam, powie ktoś, co za buty ma na sobie Maryla? Pewnie mnie nie stać, ale są obłędne", "W taki upał, to się tam noga gotuje" - dyskutowali fani Rodowicz.

Stroje gwiazdy nie od dziś budzą emocje, szczególnie w kontekście wieku piosenkarki. Rodowicz jednak krytyką się nie przejmuje i nadal ubiera się tak, jak lubi. Słusznie?

Zobacz także: Maryla Rodowicz przypomina historyczny występ na mundialu w Monachium. Fani nie zapomnieli

Zobacz więcej zdjęć. Tak teraz wygląda Grażyna Barszczewska. Ma 79 lat i promienieje!

Maryla Rodowicz szuka aktorki. "Musi być ładna i ładnie śpiewać"

35