Obcisła kreacja i goła klata! Roksana Węgiel i Kevin Mglej szaleją na ślubie przyjaciół

Ślub Oli Nowak we Włoszech zgromadził liczne grono znanych twarzy z show-biznesu i internetu. Bajkowa sceneria, luksusowa willa i dopracowana oprawa sprawiły, że wydarzenie od początku przypominało produkcję rodem z filmu. Wśród zaproszonych nie mogło zabraknąć również jednej z najgorętszych par młodego pokolenia - Roksany Węgiel i Kevina Mgleja, którzy od dawna wzbudzają ogromne zainteresowanie mediów. Ich pojawienie się szybko przyciągnęło uwagę fotografów i gości, a stylizacje pary stały się jednym z głównych tematów wieczoru.

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Gorąco na weselu influencerki! Kevin Mglej odsłonił klatę, Roksana błyszczała w dopasowanej kreacji

Roksana Węgiel postawiła na mocno dopasowaną, elegancką kreację, która podkreślała jej sylwetkę i wpisywała się w klimat włoskiego, wieczorowego glamour. Piosenkarka prezentowała się bardzo szykownie, a jednocześnie nowocześnie, co idealnie pasowało do charakteru uroczystości.

Jeszcze więcej emocji wzbudził jednak Kevin Mglej. Partner artystki zdecydował się na dość nietypową stylizację - zamiast klasycznej koszuli pod marynarką, postawił na odsłonięty tors. Odważny wybór natychmiast zwrócił uwagę gości i szybko stał się jednym z najbardziej komentowanych momentów ślubnego przyjęcia.

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Para chętnie pozowała do zdjęć i bawiła się razem z innymi zaproszonymi gośćmi, pokazując, że doskonale odnajduje się w imprezowej atmosferze włoskiego wesela. Po wydarzeniu Kevin Mglej opublikował na swoim Instagramie krótką relację, w której nie krył emocji związanych z udziałem w uroczystości.

Kochamy celebrować miłość !!! Wszystkiego najlepszego dla Nowożeńców ! - napisał, dodając gratulacje dla Oli Nowak i jej męża.

Wpis szybko zebrał liczne reakcje internautów, którzy zwrócili uwagę nie tylko na same życzenia, ale też na odważny styl artysty podczas ceremonii.

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Zobacz naszą galerię: Obcisła kreacja i goła klata! Roksana Węgiel i Kevin Mglej szaleją na ślubie przyjaciół

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